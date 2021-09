Porte aperte al Museo Etnografico della civiltà provenzale alpina con una giornata dedicata alla lana

Il Museo Etnografico della civiltà provenzale alpina, in collaborazione con l’associazione Di filo in filo, promuove una giornata a porte aperte, per una iniziativa dedicata alla lana. Nel cortile del Museo Etnografico Coumboscuro dietro la parrocchiale di Sancto Lucio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, saranno ospitati artigiani, filatrici, cardatori e i vari cicli della filiera della lana. Saranno anche illustrate attività ormai inconsuete come la tintura e tessitura. Riguardo l’allevamento delle pecore sarà presente Pinoulin Giuseppe Ghibaudo, pastore di Roaschia, che porterà la testimonianza dei “grata”, che con le pecore roaschine percorrevano d’inverno la pianura dal Tanaro, al Monferrato, al piacentino Un pomeriggio inteso alla scoperta di una delle attività economiche cardini della civiltà alpina.



A conclusione della giornata, ORE 17.00, la “merendo sus l’ièro” con prodotti locali.



Per prenotazioni: Coumboscuro Centre Prouvençal info@coumboscuro.org - 0171.98707 – 0171.98744