Amaro alla Verna

Mossi da esigenze spirituali (denaturate) e dall’effetto elastico dato dalla liberazione post-pandemica, recarsi al Santuario della Verna passando per Anghiari e, dopo una serie di curve a gomito, che ne anticipano l’alzata serale, guadagnare l’ameno luogo all’ombra di monumentali faggi e verdissimi abeti e, inalando l’appenninica frescura, dimenticare non solo l’uso della mascherina ma anche la sua radice ontologica.

È qui che nel 1224 San Francesco chiese a Dio di potersi conformare alla Passione di Cristo, e ne ricevette le stimmate dopo la visione di un serafino crocefisso, ed è sempre qui che è possibile partecipare alle preghiere dei frati, riceverne la confessione, colloquiare o cenare con loro, ma anche visitare i mistici luoghi del Santuario come il corridoio delle stimmate (e relativa cappella), la Basilica di Santa Maria Assunta e soprattutto il “Sasso Spicco”: attraverso feritoie e canaletti ricoperti di muschio, scavato nella viva roccia e sospeso fra impossibili prospettive di pietra, l’insenatura ombrosa accoglieva le silenziose orazioni del Santo pedestre, che si sentiva da lui accolto come nel costato di Nostro Signore.

Contraltare ipogeo dell’arioso Piazzale del Quadrante (la cui croce elementare si conficca nella tempera estiva del cielo) il Sasso Spicco vanta il rupestre lascito di dozzine di croci segnate dai pellegrini di passaggio mentre il silenzio evocato dal vento tra le fronde distilla la nostra ansia fino al bancone del bar di fronte al Refettorio.

Il barman, felice di vederci come un evasore le verdi missive dell’Agenzia delle entrate, ci dice che alla Verna è possibile mangiare (17 euro con acqua, 19 con un quartino di vino) ma anche dormire visto che sono disponibili ben 72 camere e una camerata di quindici posti per indomiti camperisti o umili pellegrini.

Digiuni per vocazione o per semplice amplificazione del piacere (come la ritenzione tantrica del seme), contemplare l’invetriata di superalcolici alle spalle del canuto (e indolente) anfitrione, curiosi di sapere cosa producano le industriose e onanistiche falangi dei frati francescani.

“Produciamo, e vendiamo, solo prodotti naturali, dalla cosmetica (Stick labiali, latte detergente e tonico) alle caramelle: miele, propoli, vaniglia, pesca, menta, gemme di pino eccetera; sciroppo balsamico, lassativi e integratori alimentari sempre al miele, alla pappa reale, al ginseng e al fieno greco; composte e tisane; shampoo alle erbe, al miele e alla pappa reale; prodotti balsamici come il fuoco o la neve della Verna, che si applicano rispettivamente al corpo e sul viso, gel podalici e antimicotici; ovviamente miele e cioccolato …”

“Che spreco, anzi speco! Ma io più che altro mi riferivo al Paradiso (o Inferno) ad alta gradazione alle sue spalle.”

“Si va dall’amaro “Domus”e al liquore “Rubus”, che raggiungono i 33 gradi, passando attraverso il Ginepro della Verna, la Grappa (bianca o alla genziana) che sono sui 40 gradi, per operare una breve sosta a 42 gradi col Gin della foresta e infine …”

“E infine?”, salivare come Pavlov in persona.

“E infine le Gocce della Verna a 80 gradi.”

Ordinarne un bicchiere come ammazzacaffè (senza caffè) e deporlo a mò di letale collirio sulla lingua quindi, bruciato l’esofago e dimentichi d’ogni spirituale proposito, prendere la porta barcollanti e in piena fame chimica biascicando, di fronte a un espositore di miele: “Comunque è proprio vero …”

“Cosa?”, l’omino, alle nostre spalle, ansioso di disfarsi di noi.

“La religione è l’oppio dei propoli”.

Caprese Michelangelo, che ha dato i natali all’omonimo genio (e darà il suo Chianti a noi) ci aspetta nella location de “Il Rifugio”, osteria la cui porta tintinnante sembra un album Panini di adesivi Michelin, e che per l’occasione ci riserva un posto nel dehors anti-Covid a finestre aperte sotto sinuosi faggi ad alto fusto.

“Il signore desidera?”

“Da sempre, da sempre …”

Ordinare, incompresi, il classico menu “fungo e tartufo” che oltre alla degustazione tematica include la locuzione più commovente di tutti i tempi, ben al di sopra del trito “ti amo” e cioè “vino incluso”, quindi iniziare a deliziarsi con bruschette e salumi, acqua cotta al tartufo e un coccio formaggio e porcini, riflettendo sulla natura sagittaria della nostra giornata improntata all’ascetismo e alla continenza e, dalla vita in giù, alla soddisfazione dei bisogni più primitivi.

“Scusi?” richiamare il cameriere aretino dalla colpevole magrezza.

“Prego?”

“Perché c’è un coccio di tartufo e … mi sembra…granchio?”

“Il nostro chef, Mario, ha voluto sperimentare.”

“Mario e monti”.

Gettarsi sulle tagliatelle ai funghi (divine) dopo aver incassato uno sguardo equamente diviso fra disprezzo e commiserazione, quindi piluccare gli agnolotti al tartufo schienati dalla parata degli antipasti e duplicare la rinascimentale asprezza del Chianti, già sapendo che i secondi finiranno direttamente nella doggy bag.

Bypassare gli straccetti ai porcini e la tagliata ai tartufi, assaggiando appena i funghi fritti, quindi facilitare la conoscenza (gastrica) fra le Gocce della Verna e un’ottima grappa d’Amarone mentre quattro ordini di cantucci planano sul tavolo e la convivialità della sala, lubrificata dall’alcol, raggiunge il livello d’un terzo tempo rugbistico, acuito dall’annuale compressione pandemica.

Osservare le coppie male assortite e un’estesa famigliola con bimbi sfreccianti fra le gambe dei camerieri muniti di vassoi, che imprecano immortalati dall’ubiquo Var di TripAdvisor, e pensare uscendo nella notte toscana a quanto ci sia mancato quel caos quindi, assicurando la doggy bag sul sedile del non guidatore, riflettere sulla solitudine francescana (scelta) e su quella del lockdown (imposta), creando similitudini fra la malattia di Dio e quella sociale concludendo che in fin dei conti le peggiori stimmate sono quelle invisibili.

Poco prima di addormentarsi ripensare al viaggio che il poeta Dino Campana fece da Marradi (Firenze) fino alla Verna, cui dedicò un passo dei suoi Canti Orfici (1914): 113 km e 23 h e 33 minuti di cammino. Fonte: navigatore satellitare.

“[…] Si levava la fortezza dello spirito, le enormi rocce gettate in cataste da una legge violenta verso il cielo, pacificate dalla natura prima che le aveva coperte di verdi selve, purificate poi da uno spirito d’amore infinito: la meta che aveva pacificato gli urti dell’ideale che avevano fatto strazio, a cui erano sacre pure supreme commozioni della mia vita”.

(Dino Campana: “presso la Verna”; Canti Orfici)