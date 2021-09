Tutto pronto a Cervasca per la ripartenza degli eventi: domenica i mercatini di San Giovanni

Anche a Cervasca gli eventi sono pronti a ripartire: domenica 27 giugno è tutto pronto per la manifestazione dei mercatini di San Giovanni, che ospiterà 100 espositori di prodotti artigianali e tipici. Un appuntamento che sa davvero di ritorno alla vita.



“Ringrazio Pro Loco e Associazione Commercianti per la collaborazione nella realizzazione di questa manifestazione – sottolinea il sindaco Enzo Garnerone - . In questi giorni abbiamo invitato le associazioni locali a organizzare gli eventi tenendo conto del distanziamento e delle normative vigenti a livello nazionale, con l’augurio e la fiducia nel fatto che si riparta davvero: torneranno quindi molto presto tutte le normali iniziative come le feste padronali”.



Ma non essersi mai arrestata per davvero è indubbiamente la macchina comunale che attiene agli appalti e agli interventi. “Abbiamo cantieri aperti per 1.305.000 euro e cinque, sei appalti in partenza – assicura Garnerone - . Ad agosto partiranno i lavori di messa in sicurezza sul marciapiede di via Cuneo, sulla scuola di San Defendente per l’adeguamento antincendio, e le asfaltature e la sostituzione dei punti luce su via Divisione Cuneense e su via Bisalta. A giorni altre asfaltature, per collegare il centro all’area artigianale verso frazione Santa Croce, l’adeguamento della pista ciclabile su frazione San Bernardo, e sono in conclusione i lavori sulla frazione San Michele. L’adeguamento della pista ciclabile di frazione San Bernardo è ancora in fase di progetto”.



“Stiamo poi concludendo l’intervento di efficientamento energetico della nostra città, con l’installazione di punti luce nuovi e la sostituzione degli esistenti – conclude Garnerone - . La prima bolletta parzialmente coperta dall’intervento, quella di aprile, ha già portato un risparmio di oltre 3.300 euro con solo metà dell’intervento realizzato: una volta a pieno regime ci aspettiamo riduzioni del 60%, un grosso risparmio per la nostra amministrazione”.