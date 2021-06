Il 19 luglio riaprono i Pronto soccorso di Saluzzo e Ceva

Lunedì 19 luglio riapriranno i Pronto soccorso di Saluzzo e Ceva.

Lo annuncia l’Asl Cn1, che precisa come la riapertura sarà limitata all’orario diurno, vale a dire dalle 8 alle 20. I due "PS" di Saluzzo e Ceva erano stati chiusi per far fronte all’emergenza Coronavirus: il personale sanitario, dopo la chiusura, era stato infatti dirottato nei reparti, destinati alla degenza e cura dei pazienti Covid positivi.

“Siamo riusciti a dare un segnale importante con la riapertura dei Pronto soccorso nei due centri che hanno dato il maggiore contributo nell’affrontare la pandemia da Covid 19 – dichiara il direttore generale dell’Asl CN1, Giuseppe Guerra -. È per noi un sacrificio non indifferente, considerando la difficoltà, in questo momento, a reperire le risorse umane necessarie, ma è anche un segnale importante per il territorio”.

Intanto si sta ripartendo gradualmente anche con la riattivazione di posti letto per l’attività ordinaria.