Da lunedì partono gli "Open days" nell'area Cn1 per ultra 60enni: i 7 luoghi dove ci si potrà vaccinare

Da lunedì 28 giugno è previsto l’accesso diretto per gli over 60 per le vaccinazioni anti Covid, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì presso Centri vaccinali dell’Asl CN1. Ecco i luoghi dove avverranno gli "open days":



Borgo San Dalmazzo ex Bertello - ex officine Bertello - via Vittorio Veneto 19

Cuneo Movicentro, tendostruttura di corso Monviso

Mondovì presso Valauto via Torino 77

Savigliano Crusà Neira – piazza Misericordia

Fossano - presso sito Protezione Civile - via Granatieri di Sardegna 1

Saluzzo - Pala CRS presso Foro Boario - via don Soleri

Ceva - presso Ospedale





Sono in programma inoltre 3 “open afternoon”, sempre rivolti agli over 60. Ci si potrà presentare senza prenotazione, tra le 14.30 e le 19.00, con possibilità di scelta tra il vaccino Johnson&Johnson o Pfizer, nei seguenti luoghi:



Saluzzo: il 2 luglio (Pala CRS presso Foro Boario

Mondovì: 3 luglio presso il Centro vaccinale Valauto via Torino 77

Borgo S. Dalmazzo: 4 luglio presso l’ex Bertello (via Vittorio Veneto 19)