Centro Aiuto alla Vita di Savigliano: la scuola materna Gullino vince il premio del concorso annuale

In questi ultimi giorni di scuola materna nell'area del saviglianese, le nove scuole che hanno partecipato al concorso proposto dal Centro di Aiuto alla Vita, scopriranno i risultati della sesta edizione.

Il titolo di quest’anno era: "Liberi di accogliere la vita - Prendersi cura del più fragile è la più grande forma di libertà".

Tanti gli elaborati consegnati dalle classi delle scuole “Gullino”, “Principe di Piemonte”, “Filippo Curti”, “Sacra Famiglia” e “Santa Maria della Pieve” Levaldigi, “Santa Teresa del Bambino Gesu’“ di Marene , “Borrone” di Cavallermaggiore e Monasterolo di Savigliano. Frutto della collaborazione tra insegnanti e bambini hanno lasciato a bocca aperta i volontari del CAV.

Non potendo come da tradizione fare la premiazione del concorso di persona, nelle scuole e tra le famiglie sta girando in questi giorni un video caricato sulla pagina youtube dell associazione promotrice Centro Aiuto alla Vita di Savigliano.

Un video, realizzato da Gianni Destefanis studio Videomnibus Savigliano, che raccoglie, oltre ai premi i lavori realizzati da tutti gli istituti che hanno partecipato. Grazie ai simpatici Ninì, Nunù e MariBau mette in luce la spensieratezza e la gioia che trasmette lavorare con i bambini; a fare da filo conduttore la canzone vincitrice dell’ultimo Zecchino d’Oro “Custodi del mondo” (link: https://www.youtube.com/watch?v=iFWKlBH2RIM).

"In un anno ancora così difficile per la scuola causa Covid - scrivono dall'associazione - aver realizzato tanti lavori così belli è proprio un motivo di gioia grande. Vuol dire lavorare e divertirsi con creatività, seminare contenuti buoni e di rispetto per il dono grande della vita e investire sul futuro di queste nuove generazioni".

Il primo premio della sesta edizione del concorso è andato alla scuola dell’infanzia “Gullino” di Savigliano).

Da parte della presidente del CAV di Savigliano Luisa Gibelli il grazie di cuore alle insegnanti ed ai bimbi delle scuole dell’infanzia per aver partecipato al concorso in modo cosi’ entusiasmante.

Non resta che dirci… appuntamento al concorso del 2022!