Roccabruna: alla scuola primaria la realizzazione del progetto “Il Piano Scuola Estate”

Un’emozionante settimana educativa. La scuola primaria di Roccabruna ha aderito a “Il Piano Scuola Estate”, un progetto indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per accompagnare le Istituzioni scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative.

Così laboratori di arte, giochi matematici, educazione civica in metodologia CLIL, Nature Therapy. Rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti l’obiettivo, al fine di recuperare, almeno in parte, la socialità perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico.



I laboratori proposti si sono svolti all’aperto in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid e in linea con l’obiettivo del progetto che prevede una nuova alleanza educativa con i territori, consolidando il senso di appartenenza alla “comunità” e coinvolgendo attivamente le rappresentanze degli studenti e dei genitori.



Ispirandosi alle illustrazioni di Nicoletta Costa, disegnatrice, scrittrice e cartooninst italiana, nei due pomeriggi artistici i bambini hanno realizzato un murales in piazza Giorsetti in prossimità dell’accesso alla scuola primaria. Il tutto sotto l’occhio esperto e il tratto artistico della decoratrice Mirella Tallone. Inoltre, hanno dato vita ad un paesaggio green che accompagna il visitatore verso l’orto didattico, dove da un simpatico e colorato spaventapasseri creato con materiale riciclato.



Un altro pomeriggio è stato dedicato a “Discover Roccabruna”.



I bambini hanno imparato il nome dei servizi del paese in inglese e realizzato alcune brochure con immagini e brevi descrizioni in lingua, da lasciare al Comune e alla Biblioteca civica per eventuali turisti stranieri in visita sul territorio. Sudoku e quadrati magici hanno poi tenuto in allenamento le vivaci menti degli alunni.

A concludere la settimana, lo stretto contatto con la natura. Momenti durante i quali i bambini hanno potuto sperimentare i cinque sensi immedesimandosi in alberi, nuvole e foglie.