La pittrice monregalese Angela Greco a Roma per un riconoscimento speciale

Nuove soddisfazioni artistiche per la pittrice Angela Greco, eclettica artista di Mondovì. Proprio questa settimana è stata a Roma per ritirare un grande riconoscimento. La Maestra d’Arte, su segnalazione del Dott. M. Biafora, candidato per il Premio Nobel per la letteratura e per particolari ed acclarati meriti artistici, ha preso parte ad una cerimonia alla Libera Università Internazionale di Roma. Il Rettore Prof. Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini l’ha insignita della Laurea Honoris Causa in Arti Pittoriche e Figurative. Indubbiamente si tratta di un riconoscimento ampiamente meritato e che va a certificare un lungo percorso stilisticodella pittrice. La nostra neo Dottoressa ha ormai raggiunto un suo preciso segno artistico, che la contraddistingue per la capacità di imprimere nelle tele un incondizionato spessore umano, a volte intriso ed avvolto in atmosfere oniriche. Nei suoi quadri cuore ed anima si fondono, dando luogo ad emozioni che si esprimono attraverso colorazioni di tonalità ineffabili, sprigionando linfa vitale ed infinita armonia.



La sua attività artistica sta vivendo un periodo di grande intensità. Le sue opere saranno presenti nel libro di prossima uscita “Il neo Esistenzialismo” scritto dallo storico e critico dell’arte Mattea Micello. La Greco è in mostra permanente a Blera (Vt) nella Galleria Arte e Follia. E’ inserita nel Catalogo Artisti per Sgarbi. Sarà presente in diverse mostre ed eventi: a giugno a Torino, all’interno della collettiva “Viva Dante” (i cui ricavati saranno devoluti all’Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo), dal 30 luglio al 15 agosto in Umbria nel “Museo delle Barche” per l’evento “Cartoline dal Trasimeno”, a settembre a Spoleto per il Menotti Art Festival, ad ottobre sul Lago Maggiore per la mostra “50 &più” e poi ancora in Basilicata e Liguria. Manca da alcuni anni nel Monregalese e a questo proposito ci ha detto di essere estremamente lieta di una sua prossima personale con la presentazione della Provincia di Cuneo. Contiamo quindi di vedere presto dal vivo le ultime opere che Angela ha dipinto, alternando la sua creatività all’opera di insegnamento che dal 1 Ottobre ripartirà nel suo atelier di Villanova Mondovì.