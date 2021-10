Sindacati in piazza: la Fai Cisl della Granda alla protesta nazionale di Torino

C’è anche una nutrita delegazione della Fai Cisl di Cuneo in piazza San Carlo a Torino per una delle tre manifestazioni nazionali (le altre si tengono a Firenze e Bari) che Cgil, Cisl e Uil hanno indetto per chiedere la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una revisione degli ammortizzatori sociali e l’attivazione di nuove politiche attive per il lavoro.

Un momento di protesta e sensibilizzazione, che si chiuderà con un intervento del segretario generale della Cgil Maurizio Landini (quello della Cisl Sbarra sarà a Firenze, mentre il segretario Uil Bombardieri è a Bari), al quale la sigla regionale degli alimentaristi Cisl, da alcuni mesi guidata dall’albese Franco Ferria, è presente coi segretari provinciali Antonio Bastardi e Clara Casetta, oltre che con numerosi delegati di aziende quali Ferrero e Diageo.