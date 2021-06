Assistenza anziani notturna: il ruolo della badante

La popolazione italiana è una delle più anziane d’Europa (abbiamo un altissimo numero di over 65, destinato ad aumentare ancora). Dati alla mano, saranno ogni anno sempre di più le famiglie che avranno a che fare con la necessità di gestire la quotidianità di un soggetto in terza età.

Valutare tutti gli aspetti riguardanti ciò significa, per forza di cose, prendere in considerazione servizi di assistenza notturna. Un grande anziano non più autonomo può diventare molto pesante da gestire, soprattutto nelle ore notturne, normalmente deputate al riposo.

Ecco perché l’assistenza anziani con badante notturna è un servizio sempre più richiesto. Se vuoi sapere qualcosa di più sul perché questa figura è oggi importantissima, non ti resta che seguirci nelle prossime righe dell’articolo.

Badante notturna, il suo ruolo

Prendersi cura di una persona cara in uno dei momenti più complessi della vita, ossia la terza età, può rivelarsi oneroso. Gestire i vari aspetti della quotidianità di un anziano con problematiche di salute vuol dire organizzare da zero la propria vita, sia per quanto riguarda i ritmi lavorativi, sia per quel che concerne il lato privato.

Questo, a lungo andare, può impattare in maniera profonda sull’equilibrio personale. Non è affatto un caso che i caregiver di soggetti anziani siano tra le persone più esposte al rischio di burnout.

La probabilità di avere a che fare con questa sindrome si moltiplica nelle situazioni in cui viene compromesso il riposo notturno, fondamentale per la salute fisica e mentale. In questi frangenti, entra in gioco la professionalità della badante notturna. Il suo ruolo è chiaramente cruciale: si tratta infatti di una figura a cui affidare non solo la salute e la cura del proprio caro anziano, ma anche la propria tranquillità mentale sapendo che la persona in terza età è in ottime mani.

Alla luce di ciò, nel momento in cui ci si trova davanti alla necessità di ingaggiare una badante notturna è importante prendersi il giusto tempo per sceglierla. Per avere la certezza di riuscire a mettere in secondo piano qualsiasi preoccupazione, è bene darle modo di ambientarsi e di prendere confidenza sia con la casa, sia con l’anziano. Non bisogna mai dimenticare che, pur essendo professionisti preparatissimi, le persone che svolgono questo lavoro si trovano spesso a cambiare ambiente professionale e a interfacciarsi con diverse realtà, il che implica, per forza di cose, dei tempi di assestamento.

La tranquillità dell’anziano

Quando si parla del ruolo della badante nell’ambito delle ore notturne, è nodale sottolineare l’importanza della sua figura anche ai fini della tranquillità emotiva dell’anziano. Nell’ottica di un focus olistico sulla salute, le emozioni non vanno assolutamente trascurate.

I soggetti che vivono gli ultimi anni della propria vita, soprattutto se in condizioni di salute fisica difficili, possono vedere le ore notturne come un momento di rottura traumatica delle loro abitudini, sentendosi abbandonati e sperimentando un fastidioso disorientamento. Una badante fidata e professionale è la soluzione giusta per affrontare queste situazioni.

Quanto appena ricordato ci consente di aprire una parentesi di rilevanza centrale: il periodo di prova, obbligatorio per legge, non deve essere considerato una mera formalità. Si tratta di una fase di estrema delicatezza, durante la quale è bene osservare con attenzione come la persona si rapporta con l’anziano, nonché le reazioni di quest’ultimo.

Contano le parole, senza dubbio. Non bisogna però dimenticare il ruolo dei gesti, dei sorrisi, degli sguardi. Come già detto, è opportuno dare tempo al tempo. La cura di un anziano è un percorso difficoltoso, che richiede una forza interiore immensa. Chi ha scelto questa strada professionale ovviamente ha tutti gli strumenti per gestire la situazione ma, come già detto, ha bisogno, di volta in volta, di adattarsi alla quotidianità familiare con cui si trova ad avere a che fare.