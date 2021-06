Una Discussione Sui Pro e Contro Del Sistema Bitcoin

L'ultima novità riguarda il potenziale della tecnologia Bitcoin e la sua conseguente popolarità tra i trader. Con le persone ora in grado di fare trading con l'aiuto di Internet, molti sono alla ricerca di modi nuovi e interessanti per investire i propri soldi senza dover fare affidamento su intermediari o grandi istituzioni.

A questo proposito, cercano le opportunità offerte dalla valuta virtuale come il valore, la volatilità delle valute e la facilità d'uso che offre. La cosa grandiosa di investire in questa valuta è la possibilità di realizzare profitti senza dover utilizzare una banca o un broker.

È considerato molto simile al trading di azioni e opzioni, ma invece di acquistare azioni e venderle, stai acquistando unità di questa valuta.

Perchè Investire in Bitcoin?

Uno dei motivi per cui le persone considerano di investire nella valuta virtuale è la volatilità che offre come risultato della sua domanda e offerta. Poiché esiste un limite al numero di bitcoin che possono essere creati, questo fa sì che il valore fluttui regolarmente in base alla domanda e all'offerta attuali.

Per questo motivo è stato definito un investimento altamente volatile. Con il Bitcoin Open Source Project, sono già state gettate le basi per dare agli investitori la possibilità di impegnarsi nel trading a performance con l'aiuto di un certificato di un registro titoli tradizionale.

Uno dei vantaggi di investire in questa valuta sono le basse commissioni che possono essere pagate per le operazioni effettuate. Questo viene confrontato con altri investimenti come azioni e azioni, che in genere hanno commissioni di intermediazione elevate.

Come risultato di queste basse commissioni, più persone sono state attratte a fare il passo verso l'investimento poiché non ci sono così tanti svantaggi.

Uno degli svantaggi di investire in questo tipo di alternativa è la sua volatilità. Questa elevata volatilità è causata dal fatto che non esiste un'agenzia o un'istituzione centrale che sovrintenda al trasferimento e alla proprietà di questa forma di valuta, quindi c'è il rischio che anche il valore di cambio possa scendere al minimo.

Tuttavia, il vantaggio più notevole del sistema Bitcoin è il fatto che è resistente a tutte le forme di intrusione e manipolazione esterne. I blocchi utilizzati nel sistema Bitcoin vengono mantenuti crittografati e distribuiti attraverso la rete in modo che chiunque lo desideri possa visualizzare il registro ed eseguire le transazioni. A parte questo, non sono note autorità centrali che si occupino della gestione del libro mastro e garantiscano il buon funzionamento dell'intero sistema. Per evventuraris nel mondo del trading in modo sicuro basta solo usare piattaforme affidabili e sicure come Bitcoin Trader, per esempio.

Il Sistema Bitcoin Funziona?

Nonostante i suddetti vantaggi e svantaggi, le potenzialità per l'adozione di questa tecnologia sono elevate in quanto più individui possono adottarla nelle loro attività e in altre transazioni finanziarie.

C'è ancora molto lavoro da fare per migliorare l'efficienza del sistema Bitcoin, ma man mano che si verificano più transazioni all'interno dell'ambiente Bitcoin, si potranno vedere i difetti ed effettuare dei miglioramenti.

Per esempio, il principale svantaggio dell'utilizzo di questa tecnologia sono i costi elevati che ne derivano. Sebbene le commissioni siano di gran lunga inferiori alle commissioni addebitate dalle carte di credito, MasterCard e altre carte leader, contribuiscono comunque a una parte significativa del costo della transazione, anche dopo aver preso in considerazione la percentuale trascurabile che viene ancora denominata commissione "miner". .

Sebbene i rischi associati all'uso del sistema Bitcoin possano smorzarne la popolarità complessiva, ci sono anche alcuni vantaggi da considerare. Ad esempio, è stato riportato che la maggiore efficienza raggiunta attraverso l'uso del registro Bitcoin riduce il costo di funzionamento dell'intero sistema.

Un altro grande vantaggio del sistema Bitcoin è l'assenza di influenze esterne negative note. A parte potenziali rischi come quelli sopra menzionati, non ci sono segnalazioni di dati personali di persone rubati a causa della funzione di crittografia utilizzata nel protocollo Bitcoin. Inoltre, non vi è alcuna possibilità che le informazioni sull'account degli utenti vengano violate tramite "Komodo" o altre forme di malware relativo alle transazioni.

Una cosa che dovrebbe essere ricordata da tutti, però, è che la presenza di tanti svantaggi non significa che l'utilizzo del registro Bitcoin sia qualcosa da abbandonare del tutto.

Conclusione

Nella maggior parte dei casi, è anche difficile per l'utente medio comprendere le dinamiche delle varie valute e decidere quale preferirebbe utilizzare. Questo è il motivo per cui, per il momento, l'uso del registro Bitcoin dovrebbe essere visto come una pietra miliare dello sviluppo della tecnologia che tutti i crittografi dovrebbero abbracciare. Solo il tempo dirà se altre valute concorrenti riusciranno a fornire soluzioni simili.