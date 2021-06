Fdi Savigliano: “Siamo promotori delle coalizioni, non rincorriamo un candidato sindaco”

“La coalizione dovrà essere il più ampia possibile, non rincorreremo un candidato sindaco, verrà fuori dopo e potrà arrivare anche da liste civiche” così si è pronunciato Marco Buttieri, neo eletto presidente del circolo Fratelli d’Italia di Savigliano.

In vista delle prossime elezioni comunali, previste per la primavera 2022, il centro destra inizia a muoversi e accenna già al tema centrale per la loro campagna elettorale: “Sarà il rilancio della città - ha aggiunto Buttieri - Stiamo perdendo insediamenti. Ci stiamo lasciando scappare l’ospedale. Nei prossimi anni, arriveranno una quantità di denari che potranno essere investiti sulla città, ma occorre una squadra che si rapporti con stato e regione per poterli prendere”

Il presidente ha tuttavia già messo le mani avanti e hanno annunciato che non sarà lui il candidato sindaco del centro destra “Non mi candiderò” è stata la risposta netta alla domanda.

Per ora dunque nessun nome, ma il partito apre alle coalizioni e alla possibilità di appoggiare candidati non propri: “Se la Lega presentasse un nome vincente, andrebbe bene”.

Fratelli d’Italia si pronuncia così per la prima volta da quando è stato ufficializzato mercoledì scorso il nuovo gruppo consigliare, formato dal capogruppo Maurizio “Lillo” De Lio (ex rappresentante della lista civica Savigliano 2.0) e da Maurizio Occelli (ex rappresentante della lista civica Destra Saviglianese).

Presentato questa sera presso la saletta del Mutuo Soccorso di Savigliano, è stata l’occasione anche per annunciare formalmente la riorganizzazione del direttivo del circolo saviglianese: presidente sarà appunto Marco Buttieri, segretario Maurizio Occelli e Martina Boglione, responsabile giovani.

Presenti alla serata anche il coordinatore provinciale William Casoni, il consigliere regionale Paolo Bongioanni e la deputata Monica Ciaburro.