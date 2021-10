Lega: nuovo gruppo Lega Giovani in Provincia di Cuneo nel Cebano e Valle Tanaro

Nasce una nuova Sezione per la Lega Giovani la quale coprirà tutto il territorio del Cebano, della Valle Tanaro e della Valle Mongia: La “Lega Giovani Cebano e Valle Tanaro”.



"E' con immensa gioia che annunciamo la nascita del nuovo gruppo Lega Giovani nel cebano e in Valle Tanaro" esordisce così il Coordinatore Provinciale Alessandro Cavallo. "Dopo tanti anni di lavoro, finalmente, siamo riusciti a radunare un discreto numero di ragazzi e ragazze appassionati di politica e innamorati della Lega. Ora inizia il vero lavoro ossia presidiare il territorio e infoltire la schiera di giovani. Un grazie doveroso va al Segretario Giorgio Bove che non ha mai smesso di lottare per la creazione di questo gruppo - conclude Cavallo - e un in bocca al lupo a Francesco Ghirardi nominato neo Coordinatore dei giovani a cui daremo tutto il nostro appoggio!”



“Era un obbiettivo che mi ero posto ad inizio mandato e finalmente nasce oggi il gruppo Lega giovani della nostra Sezione. I ragazzi porteranno freschezza e nuove idee e quel giusto ricambio generazionale che deve esserci in ogni partito e anche in ogni sezione del nostro movimento. Un consiglio che posso dare ai ragazzi è di urlare il più forte perché un territorio piccolo come il nostro tende ad essere poco ascoltato”, dichiara Giorgio Bove, Segretario.



“Da parte mia - dice Francesco Ghirardi - ringrazio vivamente il Coordinatore Provinciale Alessandro Cavallo, il Segretario Giorgio Bove, la Sezione e tutti coloro che mi hanno supportato per la fiducia accordatami.

Sarà molto importante confermare gli ottimi risultati degli anni passati e riuscire a formare, con il lavoro, l'impegno e la passione, la futura classe politica del nostro territorio. Il nostro obbiettivo è di stare in mezzo alla gente, avere sempre la porta aperta per raccogliere i pensieri, le necessità e le problematiche dei cittadini e provare a fare qualcosa per intervenire”.