Volley femminile, Savigliano a caccia della B2! Contro l'Almese la sfida decisiva

Una partita decisiva attende le ragazze della Martino VBC Savigliano, impegnate al PalaMarenco (fischio d'inizio questa sera alle 20,30) nell'ultima partita dei playoff di Serie C 20\21 contro l'Almese.

La squadra di coach Porello insegue una vittoria che vorrebbe dire promozione in Serie B2, a coronamento di una stagione entusiasmante.

Già fuori dai giochi l'Almese, ultima a zero punti nel triangolare playoff che premia solo la prima classificata. All' Autofrancia To-Play (battuta a Torino da Savigliano per 3-2) rimane l'unica speranza di una sconfitta delle saviglianesi che volerebbero in B anche in caso di successo al tie-break.