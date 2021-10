Volley maschile: BAM Mercatò Cuneo Rossa alla Final Four regionale U13

E' stata una stagione complicata per i giovanissimi dell’Under 13, che tendenzialmente sono coloro che si approcciano per la prima volta al mondo della pallavolo e avrebbero bisogno di continuità, sicurezze e tanto divertimento.

Ciononostante il settore giovanile del Cuneo Volley, rispetto ad altre realtà, è riuscito ad iscrivere e far giocare tre squadre; la Rossa capolista indiscussa con 62 punti e zero sconfitte, seguita dalla compagine Bianca. Sebbene la decisione si sia protratta per diverso tempo, la FIPAV Piemonte ha dato la possibilità anche ai giovani atleti di disputare la Final Four Regionale e assegnare così il Titolo di Campioni del Piemonte U13.

Coach Oscar Garino, a nome di tutto lo staff tecnico che ha seguito e allenato i gruppi Under 13, ha sottolineato quanto sia importante, soprattutto per i giovanissimi, concludere il campionato con una fase regionale, giocando le ultime partite contro avversari nuovi: «Lo staff del settore giovanile maschile del Cuneo Volley ha creduto fortemente, soprattutto in questa difficile stagione, che l’allenamento e l’appuntamento in palestra avrebbero dato ai nostri piccoli atleti un minimo di normalità. Abbiamo cercato la continuità del lavoro, i genitori ci hanno supportato in questo e non smetteremo di essergli riconoscenti. Oggi siamo orgogliosi di poter affrontare questa Final Four; più che al Titolo Regionale Under 13 aspiriamo, anche se abbiamo avuto pochi giorni per prepararci, a far crescere i ragazzi e a fargli vivere un’esperienza importante e adrenalinica, linfa vitale per poter finalmente vedere la fine di questo periodo difficile per tutti. Ci presentiamo a Torino coscienti che le altre squadre abbiano giocato molte più partite rispetto a noi, ma consapevoli del lavoro fatto in palestra e fiduciosi di ben figurare. I ragazzi sono molto carichi per affrontare quest’ultimo impegno stagionale, hanno lavorato molto e speriamo in bene!».

Pertanto, la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo si prepara a disputare la Semifinale Regionale U13 3vs3, domenica 27 alle ore 17.00 al “PalaLingotto” di Torino, contro il Volley Sant’anna; nell’altro campo si sfideranno Novi e Parella.

Alle ore 18.15 si disputeranno, sempre in contemporanea, la Finalina 3°-4° posto e la Finale 1°-2° posto.

La Semifinale sarà trasmessa in Diretta sul canale YouTube Cuneo Volley TV -> https://www.youtube.com/c/cuneovolleytv, così come l’eventuale Finalina.

La Finale per il Titolo, invece, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della FIPAV Piemonte Volley Online -> www.facebook.com/fipavpiemontevolleyonline.