Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico sul podio al “Trofeo Antonietto Rancilio - Ladies”

L'ultimo intenso week end del mese di giugno si apre più che positivamente per il Racconigi Cycling Team, che ha festeggiato la conquista di un nuovo podio nella quarta edizione del “Trofeo Antonietto Rancilio - Ladies”, gara open organizzata dallo storico Gruppo Sportivo Rancilio A.S.D. sulle strade lombarde di Parabiago, in provincia di Milano.

A centrare il terzo gradino del podio è stata ancora una volta la talentuosa sprinter brianzola Valentina Basilico, già medaglia di bronzo al “Trofeo Città di Ceriale” a Ceriale (SV), quarta classificata al “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC), sesta nell'internazionale “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano - U.C.I. Nations' Cup Junior Women” di Cittiglio (VA) e decima al “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese (PR).

Le 105 atlete in gara si sono date battaglia per 90 chilometri spalmati lungo un tracciato di 4100 metri, completamente pianeggiante, ripetuto per 22 volte. L'azione decisiva è nata a 14 giri dalla conclusione, grazie all'azione ben orchestrata da un drappello formato da 12 atlete appartenenti alla categoria elite. Le fuggitive di giornata si sono poi contese in volata il successo assoluto, mentre l'incertissimo sprint del gruppo inseguitore ha stabilito la graduatoria riservata alla categoria junior, con un'ottima Valentina Basilico che ha sfiorato il successo, salendo meritatamente sul terzo gradino del podio.

La bella giornata per la formazione del team manager Claudio Vassallo, diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo coadiuvato da Camilla e da Antonio Vassallo, è stata completata dal settimo posto conquistato dalla junior al primo anno di categoria Matilde Ceriello, già nona classificata al “Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa” di Corridonia (MC) e sesta alla “Euganissima Flandres” di Lozzo Atestino (PD).

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR “TROFEO ANTONIETTO RANCILIO - LADIES” A PARABIAGO (MI):

1) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service) Km 90 in 2h16'36'' alla media di 39,531 Km/h

2) Caudera Beatrice (GS Gauss)

3) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team)

4) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service)

5) Reghini Chiara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

6) Valtulini Elisa (SCV Bike Cadorago ASD)

7) Ceriello Matilde (Racconigi Cycling Team)

8) Papo Alice (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Bonini Fanny (GS Gauss)

10) Trento Beatrice (Team Wilier - Chiara Pierobon)