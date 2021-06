106 firme in due ore a Cuneo per il referendum sull'eutanasia legale

Prosegue la raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale, nella giornata di ieri, sabato 26 giugno, a Cuneo si è tenuto il secondo banchetto, in corso Dante.



In circa due ore sono state registrate 106 firme.



Si dichiara pienamente soddisfatto il coordinatore regionale della campagna Filippo Blengino: "A Cuneo raccolte circa 290 firme in soli due presidi... Chi organizza spesso banchetti sa che è un buon dato. L'obiettivo di 500mila firme entro il 30 settembre é arduo ma non impossibile. È ora che l'Italia faccia questo passo in avanti importantissimo. La gente è pronta, risponde molto bene alla raccolta firme, a differenza della politica.



Invitiamo tutti a firmare negli uffici comunali e ai prossimi banchetti. L'eutanasia in Italia già esiste...quella di classe di chi ha soldi per emigrare in Svizzera o di chi si getta dalla finestra per porre fine ai propri dolori. Noi volgiamo solo renderla legale. "



Martedì sarà presente un nuovo banchetto dalle ore 10 alle ore 12 in via Roma angolo piazza Galimberti.