Cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto” a Montaldo Mondovì

L’Amministrazione Comunale di Montaldo Mondovì con il sindaco Giovanni Balbo, assegnerà la Cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”, nel centenario del monumento eretto della tomba allo sconosciuto eroico caduto della prima guerra mondiale.



La cerimonia pubblica si terrà nella Sala Consiliare il 29 giugno, anche per ricordare tanti montaldesi uccisi nella Grande Guerra.



Il ricordo storico vuole sottolineare pure stima per lo scomparso Sindaco prof. Giorgio Maria Lombardi, che della storia locale fece un basilare motivo di guida sociale ed insegnò a porla come guida per le attività contemporanee e future.