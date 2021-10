Dal 1° luglio Sergio Zavattero sarà nuovo presidente Lions Club monregalese

Nell'anno sociale 2020/2021 termina la presidenza dell'Ing. Angelo Bianchini di Villanova Mondovì del Lions Club Mondovì Monregalese. Il 1 luglio ha inizio il mandato di presidenza dell'Ing. Sergio Zavattero, di San Michele Mondovì.



Nella serata conclusiva Bianchini ha riassunto i Service messi in atto che hanno permesso di essere sempre attivi, nonostante gli incontri che si tenevano in call conference, ed ha evidenziato: “Il socio Lions vive e soprattutto opera nella società in cui si trova ad interagire. Il primo stadio di vita sociale è proprio prendere parte attiva all’associazione.”



"Un ringraziamento - scrivono i soci in una nota - va a Bianchini per il biennio di presidenza e un augurio a Zavattero per il nuovo anno sociale 2021-2022."