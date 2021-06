La sede direzionale della Tubosider si sposta da Asti a Monticello d'Alba

Anche se chilometricamente poco cambia, il trasferimento della sede direzionale della Tubosider dagli uffici di corso Torino ad Asti a locali attigui allo stabilimento di Monticello d’Alba è notizia sicuramente destinata a far moto discutere in una città, quale purtroppo è Asti ormai da tempo, che ha visto un costante depauperamento delle proprie realtà industriali.

Aziende in gran parte nate e cresciute esponenzialmente negli anni d’oro del ‘boom economico’ che hanno visto venir meno commesse e calare drasticamente i fatturati o che, come nel caso dell’azienda specializzata in opere stradali civili, godono di ottima salute e proprio in conseguenza di ciò destano l’interesse di industrie ancora più grandi e iscrivibili nel ristretto cerchio dei leader mondiali nel proprio settore.

Infatti – come evidenziato da Paolo Ruscalla, membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, nell’ambito di un’intervista pubblicata sull’edizione locale del quotidiano “La Stampa” – da circa due anni l’azienda fondata negli anni ‘60 da suo padre Delio è entrata ‘nell’orbita’ del gruppo Gavio, ovvero uno dei principali gruppi industriali italiani le cui attività spaziano dalla gestione di reti autostradali alla logistica, passando per i trasporto e la realizzazione di grandi opere.

Pertanto, a seguito della decisione di potenziare ulteriormente lo stabilimento di Monticello d’Alba, il management dell’azienda ha ritenuto imprescindibile rafforzare il legame tra ‘mente’ e ‘braccio’ operativo aziendale. Nonostante, come il covid ci ha forzatamente ‘insegnato’, al giorno d’oggi la tecnologia consenta agevolmente di partecipare a riunioni da un emisfero all’altro senza doversi spostare fisicamente dal proprio ufficio.

Nell’intervista, in cui si è lungamente soffermato su presente e futuro dell’azienda, il dirigente ha altresì precisato che il trasferimento, che dovrebbe venire completato entro la fine dell’anno, non comporterà l’esubero di nessuno dei circa 30 dipendenti. “Ci auguriamo – ha commentato Ruscalla – che ‘salgano tutti a bordo’ spostandosi a Monticello”.