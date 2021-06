Quanto tempo ci vuole per estrarre 1 Bitcoin: è sempre un compito difficile?

Se ti sei chiesto, quanto tempo ci vuole per estrarre un singolo Bitcoin, allora te lo dirò. Sebbene non sia stato formalmente pubblicato o dichiarato, è ampiamente noto all'interno della comunità che il tempo medio per l'estrazione di questo con una singola unità di valuta virtuale è di circa sette giorni. Questo è chiamato il Periodo della Genesi, ed è quello che è conosciuto come un "Evento Satoshi"

Come Funziona?

Sette giorni possono sembrare un tempo terribilmente lungo, ma se guardiamo a come funziona il sistema, in realtà è molto efficiente. Innanzitutto, devi indovinare il numero corretto di transazioni precedenti che sono avvenute sulla rete. Successivamente, devi tornare indietro attraverso l'intera cronologia di quelle transazioni passate, fino a quando non scopri qual è il blocco corrente. Una volta che l'hai capito, puoi calcolare quanto tempo ci vorrà per estrarre un bitcoin, usando la matematica.

Supponendo che tu abbia capito come capire qual è l'attuale blocco Genesis, sarà quindi tuo compito capire quanto tempo ci vorrà per arrivare al blocco successivo. Per fare ciò, potresti estrarre un bitcoin alla volta e, se conosci il modo giusto per farlo, dovrebbe volerci solo una manciata di secondi. Il problema è che ci sono alcune cose che potrebbero rallentare il tasso di transazione sulla blockchain.

Due cose in particolare fanno sì che i blocchi siano lenti. Il primo si chiama "conflitto". Se c'è una grande quantità di attività sulla rete, c'è sempre qualcuno che sta cercando di creare un nuovo blocco. Questo perché vogliono aggiungere qualcosa alla catena, che si tratti di una modifica al protocollo corrente o di un diverso algoritmo di hash.

Il secondo problema che fa sì che un blocco richieda molto tempo è ciò che è noto come "attacco di riflessione". Cosa succede se un utente malintenzionato è in grado di seguire il protocollo utilizzato sulla Blockchain. Se possono seguire, possono facilmente aggiungere cose alla catena senza problemi. Possono farlo creando nuovi blocchi, ma ci vuole molto tempo prima che i nuovi blocchi si propaghino attraverso la catena.

Controversie Sul Tempo Esatto

In realtà c'è qualche controversia su quanto tempo ci vuole per estrarre un blocco. Sembra che alcune persone credano che siano 30 minuti. Altri dicono che ci vuole una potenza di calcolo di valore indeterminato. La realtà è che ci vuole una certa quantità di potenza di calcolo, indipendentemente dal valore del computer. Non è una cosa difficile da capire, dopotutto.

Ritengo che sia lecito ritenere che ci vuole una certa quantità di potenza di calcolo per estrarre 1 Bitcoin. Questo perché esiste un numero finito di Bitcoin che possono esistere nel mondo. E una volta esaurito questo numero, se ne può creare un altro. Questo è il motivo per cui viene chiamato "asset computazionale".

Ma ricorda, la ricompensa del blocco non può mai essere esaurita. Più a lungo funziona la rete, più difficile sarà per un minatore esterno controllarla. Quindi, la domanda è quanto tempo ci vuole per estrarre un singolo?

Stavo guardando un forum in cui uno dei membri stava ponendo la domanda: quanto tempo ci vuole per estrarre 1 Bitcoin usando un pool di mining? Il membro era in realtà confuso dal modo in cui l'operatore della piscina mineraria stava impostando la sua soglia.

Dopo aver scavato un po' di più, mi sono reso conto che questa persona stava effettivamente utilizzando uno strumento software che controlla l'operazione di mining. Stava solo cercando di impostare la soglia per una certa percentuale da estrarre dai suoi minatori piuttosto che utilizzare un algoritmo che avrebbe comportato un blocco minato ogni 10 minuti circa.

Il problema con questo approccio è semplice. Non puoi aspettarti che i tuoi minatori estraggano a velocità elevate se stai impostando artificialmente la soglia troppo bassa. È perché la maggior parte dei minatori vuole massimizzare il proprio profitto e non subire alcuna perdita quando si estrae. Quindi, impostare la soglia su un valore troppo basso farà sì che l'algoritmo esegua solo il mining a velocità elevate invece di impostarlo al livello giusto. Cosa significa questo?

Quando usiamo l'algoritmo matematico standard per calcolare quanto tempo ci vuole per estrarre 1 Bitcoin, arriviamo in realtà alla conclusione che non c'è modo che un minatore possa estrarre qualcosa se la soglia è troppo bassa.

Ma dobbiamo stare attenti quando si imposta la soglia e usare un po' di discrezione quando la si imposta. Questo perché potrebbe creare l'impressione sbagliata tra le persone che la nostra società debba cambiare per accogliere l'offerta illimitata di Bitcoin. Se i minatori ritengono di ottenere un accordo equo dal governo o dalla banca centrale, potrebbero iniziare a estrarre a tassi inferiori per ricevere ricompense di blocco più elevate.