Gli studenti del liceo artistico Soleri-Bertoni partecipano a due interessanti progetti estivi dedicati all'inclusione e al social design

Alcuni alunni del Liceo Artistico indirizzo design dell’arredo, seguiti dai tutor di Hackability partecipano a due interessanti progetti estivi.



Il primo progetto, Co -design Summer Camp, dal 5 al 16 luglio, prevede lezioni dedicate al co-design a impatto sociale, per immaginare e realizzare soluzioni stampabili in 3D, che rendano più accessibile Cuneo alle persone con disabilità, agli anziani e a tutte le categorie fragili.



Il secondo progetto, Hackability@Baladin, nell’ambito del progetto “Welfare at Work” finanziato da “WeCare, Azioni di progettazione e attivazione di Welfare Aziendale della Regione Piemonte”, ha l’obiettivo di immaginare e mettere a disposizione di tutti delle soluzioni innovative per l’accessibilità del lavoro e del tempo libero.



Hackability@Baladin si sviluppa tra maggio e settembre in tre fasi:



Kick off, due giornate nelle quali persone con disabilità e caregiver saranno sollecitate, partendo dalla propria esperienza, a proporre sfide e problemi da risolvere; maker, designer, esperti di Baladin metteranno a disposizione le proprie competenze per affrontare le sfide. Saranno costruiti dei Team per sviluppare i progetti.



Progettualità.

La gestione e lo sviluppo dei progetti si svolgerà nel mese di luglio. Per circa un mese ogni team, che avrà a disposizione una cassa in denaro e in lavorazioni e potrà organizzare in autonomia il proprio lavoro, proporrà soluzioni raccordandosi, anche a distanza, con i tutor di Hackability che avranno il compito di facilitare il processo di ideazione e prototipazione.



Meeting finale. L’evento si terrà a Cuneo nel settembre 2021, ciascun team presenterà i prototipi che potranno, qualora fosse possibile, essere messi in opera.

I progetti saranno messi a disposizione di tutti in Creative Common (CC-by sa), su una delle piattaforme di Hackability.