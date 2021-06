Il Bricco delle Viole conquista le Langhe, i segreti a 7Minuti con Flavia Monteleone

Domani sera, come ogni lunedì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

L'ospite della serata sarà il ristorante Bricco delle Viole con lo chef e titolare Giorgio Politanò insieme a Mavi Pizzonia, sommelier e figura di riferimento nell'accoglienza e nell'accompagnamento enogastronomico dei clienti.

Un'intervista a tutto campo con i protagonisti di una delle più belle imprese di ristorazione affermatesi in Langa negli ultimi anni.

Il programma offre la possibilità di conoscere da vicino persone e imprese cuneesi che contano nei più disparati comparti. Un excursus nella storia dei successi imprenditoriali della Granda, che guarda al privato e ai sogni degli imprenditori, con una speciale attenzione rivolta al futuro e ai giovani che accettano la sfida e la scommessa di intraprendere con coraggio e rinnovato entusiasmo.

Vuoi segnalare una azienda o una persona che conta in provincia di Cuneo per la nuova stagione di 7 Minuti? Scrivi a media@morenews.it