Ginnastica Ritmica: La “Ginnastica Mondovì” torna da Vercelli con un vagone di successi!

Una valanga di podi per la Ginnastica Mondovì nella 2° prova del Campionato Regionale Csi di scena a Vercelli e valevole per la qualificazione ai Campionati Nazionali. Un vero e proprio exploit per la Ginnastica Mondovì guidata dalla Tecnica Nazionale Silvia Ghibaudo e dalla Tecnica Federale Edith Bernelli. Ben nove podi conquistati dalle atlete monregalesi in diverse specialità.

Nella gara a squadre categoria “Small” primo gradino del podio per l'ottima compagine "Luna" con Sofia Bernard, Maddalena Carle, Abigael Mallon e Melissa Traversi; secondo gradino per la squadra "Farfalle", le più giovani in gara con Giulia Casagrande, Carlotta Filippi, Erica Revelli e Emma Somà; terzo gradino squadra "Mirtillo" con Elide Cardone, Camilla Diana, Desire Gonella, Naike Madeddu e Gaia Viglino; al quarto posto ancora una squadra monregalese con Nicole Dante, Elena Prandi, Margherita Somà e Hava Sejfulij.

Nella gara a squadre di 1° categoria oro per il team "Formiche" con Teresa Basso, Viola Manera, Agnese Prette e Elena Rakaj. Nella gara a squadre di II° categoria vince la squadra "Sole" con Lucia Casi, Giorgia Gasco, Sofia Manera, Greta Koceku e Benedetta Servetti. Anche nella gara a coppie la Ginnastica Mondovì fa l'en plein: nella II° categoria sale sul podio al primo posto la splendida coppia di Matilda Revelli e Rebecca Gioannini con il super punteggio di 19.30 al cerchio.

Secondo posto per la bella coppia Angelina Ambrogio e Veronica Giovannini e terzo posto per le brave Ambra Grazzi e Asia Pisica. Sempre nelle coppie nella terza categoria con gli attrezzi palla e clavette netta vittoria di Maria Vandini e Claudia Isola. Bene anche le individualiste Beatrice Musso nella categoria Junior e Anna Marchisio, Matilda Revelli e Alessia Gerbino nella categoria Ragazze. Le ginnaste attendono ora l'importante appuntamento con i Campionati Nazionali.