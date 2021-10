Volley Femminile: Terminati i Play-off in B1…Ecco le 6 formazioni promosse in A2

Con qualche esito finale sorprendente è calato il sipario sui Play-off di B1 Femminile. Sfide che hanno decretato le 6 promozioni in serie A2. Le ultime due finali che mancavano all’appello sono state disputate questo pomeriggio. Fa festa la Lilliput Settimo Torinese dell’ex pumina Monica Bruno, che ha compiuto un’autentica impresa andando a vincere per 3-0 sul campo della Battistelli Tecnoforgia di Castelbellino, squadra allenata da una “vecchia” conoscenza monregalese come Luca Secchi.

Grandi emozioni in Ares Cerignola-Igor Trecate Novara, con le pugliesi che avanti 2 set a 1 hanno sciupato quattro set-point consecutivi per portare il match al Golden-set. La formazione piemontese, però, è riuscita a portare a casa il quarto set sul 26-28, conquistando di fatto il punto utile per la promozione. Inutile il successivo tie-break chiuso in gran fretta sul 15-2. E' sbarcata in A2 anche la Tecnoteam Albese Volley dell’ex pumina Elena Rolando.

La formazione comasca ha superato la Picco Lecco per 3-1, bissando il successo ottenuto all’andata. Sconfitta al "Golden set" (15-11) per la Nardi Volta Mantovana del neo tecnico della Lpm Matteo Solforati, con la vittoria finale che è andata alle ragazze abruzzesi della Tenaglia Altino, trascinate da una strepitosa Francesca Saveriano. Promozione anche per le venete dell’Anthea Vicenza. Ecco il quadro delle finali play-off:

RISULTATI DELLE FINALI PLAY-OFF B1

Arena Castel d’Azzano Olympia Voltri 0-3 2-3 Igor Trecate Novara Ares Cerignola 3-1 2-3 Lill. Settimo Torinese Batt.T. Castelbellino 3-2 3-0 Anthea Vicenza Seap Card. Aragona 3-0 2-3 Nardi Volta Mantovana Tenaglia Altino 3-2 2-3 A.Picco Lecco Tecnoteam Albese 1-3 1-3

*In neretto le squadre promosse in A2