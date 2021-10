"Angoli Retti", il primo singolo di Mattia Fiore: "Diamo concretezza ai sogni"

“Angoli Retti” è il titolo del nuovo singolo di Mattia Fiore, autoprodotto dal giovane che per la prima volta ha registrato in uno studio professionale.

“Non ho mai sperimentato più di tanto il canto, ma in questo brano - spiega il musicista - volevo rappresentare me e il mio modo di vedere le cose.

Una prima esperienza sotto diversi punti di vista per il 18enne originario di Lagnasco, studente al liceo scientifico di Saluzzo ma appassionato di musica sin da bambino. “Studio chitarra classica alla scuola APM da quando frequentavo le elementari. Ho poi iniziato a scrivere musica ma questa è stata la prima volta in cui ho aggiunto la mia voce”.

L’esperienza in studio presso l’"Aenima Recordings studio” di Cavagnolo ha dato al brano un’impronta più professionale. “Mi sono trovato per la prima volta nei panni del cantante. E’ stata una bella esperienza. Nel testo parlo di come vedo le cose e pensavo che per rendere meglio avessi bisogno di una mano da parte di uno studio”.

“Sono molto legato al brano dove cerco di come rimanere con i piedi per terra, non perdersi nei sogni ma al tempo stesso mettersi in gioco. Senza puntare troppo in alto ma cercando di fare qualcosa in modo concreto. Invito a cercare di provare a fare quello che piace, partendo con piccoli obiettivi fino a quello più grande. Ogni volta un piccolo obiettivo ci dà la carica per arrivare alla meta finale”.

Mattia ha iniziato a scrivere la musica e il testo in autunno, mentre la registrazione in studio è avvenuta in studio.

A giugno le riprese per il videoclip “La mia idea era di finire a maggio in occasione del mio 18esimo compleanno, ma purtroppo il lockdwon ci ha impedito di fare le riprese ovviamente”.

Oggi il giovane musicista pensa al diploma allo scientifico ma non perde di vista i suoi sogni “Sarebbe un’ambizione e un sogno riuscire a lavorare nel mondo della musica. Mi piacerebbe utilizzare questa canzone come punto di partenza per progetti futuri, anche perché è la prima volta che mi rappresenta a 360 gradi”.