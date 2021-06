Co-desig Summer Camp Cuneo: dieci mattinate per imparare a pensare una città più accessibile a tutti

Il Fablab Cuneo con la licenza di Hackability Npo organizza, dal 5 al 16 luglio negli spazi di PingCn in via Carlo Pascal, 7 a Cuneo, il Co-desig Summer Camp Cuneo, dieci mattinate dedicate al co-design a impatto sociale, destinati a ragazzi e ragazze per imparare tante cose. Immaginare e realizzare soluzioni stampabili in 3D, che rendano più accessibile Cuneo, le sue attività a persone con disabilità, agli anziani e a tutte le categorie fragili.





Cos'è il design a impatto sociale?

Design ad impatto sociale è un metodo più inclusivo e maggiormente centrato sui bisogni dell’utente finale in modo da creare spazi ed oggetti che siano affini con le esigenze e richieste di quest’ultimo.





Cos'è Hackability?

Hackability è una non-profit nata nel 2016, per far incontrare le competenze di designer, maker, artigiani digitali, con i bisogni (e l’inventiva) delle persone con disabilità e fare crescere, delle comunità che tramite la digital fabrication, la coprogettazione, l’uso di stampanti 3D e di schede open source, realizzino soluzioni nuove, personalizzate, in grado di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità nella vita quotidiana. Per raggiungere questo obbiettivo ha sviluppato una metodologia di co-design e open innovation che oltre a permettere di realizzare oggetti d’uso comune o complessi, soluzioni domotiche, presidi, nuovi servizi a basso costo e scalabili; usa il co-design come strumento per sviluppare inclusione sociale, e come occasione di ricerca per produrre e organizzare casi studio che aumentino la conoscenza delle problematiche di accessibilità legate alla disabilità e all’aging.





Che cos'è “Co-desig Summer Camp Cuneo”?

È un corso voluto da FabLab Cuneo e destinato a tutti i ragazzi volenterosi che vogliano imparare le tecniche di co-progettazione nel design ad impatto sociale, il corso è aperto a tutti ed è totalmente finanziato grazie al sostegno della campagna crowd funding lanciata con il sostegno della Fondazione CRC e supportata da molti donatori privati e da enti quali Confartigianato Imprese Cuneo e Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare.

Il corso si svolgerà nelle mattinate di luglio 2021 nei giorni lavorativi dal 5 al 16.

Durante il camp si apprenderanno i principi della co-progettazione in team, dello sviluppo di un prodotto, della modellazione e stampa 3d alla realizzazione di un prototipo.





Come faccio ad iscrivermi?