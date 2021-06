A Ceresole d'Alba, l'artista Zhang Hong Mei alla Madonna dei prati

A partire sa Sabato 3 Luglio, per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre (vedere calendario aperture allegato) nello spazio della CHIESA DELLA MADONNA DEI PRATI in via Madonna dei Prati n.1 è visitabile una rassegna delle opere dell' artista cinese Zhang Hongmei che dopo il grande successo della installazione “Urban Colors” a Torino si presenterà a Ceresole con un percorso antologico del suo lavoro.