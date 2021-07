A luglio e agosto aperta la mostra "Archiart" a Madonna dell'Olmo

Per tutto il mese di luglio ed agosto, presso il centro culturale espositivo “ARCHIART”, in via Valle Po 95 a Madonna dell'Olmo, l’artista Fabrizio Oberti presenta al pubblico una nuova serie di circa una ventina di pezzi di piccolo formato inerenti al tema del paesaggio in tutte le sue sfaccettature e inoltre le prime opere di un inedito ciclo artistico legato al tema degli scorci architettonici caratteristici della città di Cuneo, realizzati con l’ormai consolidata tecnica dell’olio materico spatolato su tavola.

E’ la prima volta ufficialmente, che Oberti affronta un tema piuttosto articolato quale quello di rappresentare vedute urbane con tagli di luce caratteristici della bella Cuneo, andando a coglierne gli aspetti e gli scorci più affascinanti.

Nelle architetture si possono notare un insieme di geometrie astratte, che fuse insieme generano opere figurative, ma formate da molteplici tasselli che escono dalla figurazione realistica tradizionale ed è proprio questo aspetto che coinvolge ed affascina l’artista nell’affrontare un percorso apparentemente molto classico, ma in realtà totalmente innovativo e di ricerca sperimentale.

Orari di visita: tutti i sabati dalle 16 alle 19:30.

Fuori orario e festivi su appuntamento telefonico al 3805309383.

Ingresso libero.