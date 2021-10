A Mondovì arriva "Piazza di Circo" il festival diffuso di circo contemporaneo

Un festival diffuso per trasformare Piazza in Circo.

È quanto avverrà a Mondovì dal 2 all’11 luglio, su iniziativa dell’A.S.D. Ricreativo Culturale di Promozione Sociale L’Albero del Macramè e in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo.

Al festival Piazza di Circo – Risonanze artistiche, che gode del patrocinio del Comune di Mondovì, di Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e di ATL – Azienda Turistica Locale, e del sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, parteciperanno artisti di fama internazionale, con una programmazione adatta a tutta la famiglia.

Gli spettacoli del festival Piazza di Circo si terranno interamente presso la Piazza Maggiore di Mondovì, ai quali si aggiunge l’appuntamento dell’1 luglio, per la sezione Aspettando Piazza di Circo, che si terrà presso l’Open Baladin di Piozzo.

BIGLIETTI

I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono in vendita online su Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/piazza%20maggiore%20mondovi o presso i rivenditori autorizzati, mentre per informazioni è sufficiente scrivere una mail a macrame.m@libero.it.

“Siamo giunti al quarto anno di festival sulla città di Mondovì. Questo evento, nato come Mondovì CIRCOndata, è stato creato da un’idea condivisa con l’Amministrazione comunale. La prima edizione è stata inoltre sostenuta dalla Fondazione CRC che ha creduto in questo progetto nascente, permettendoci di organizzare la prima edizione di un festival che ha da subito riscosso un grande successo – spiega Marco Donda, presidente dell’Associazione L’Albero del Macramè -. L’incontro fra la nostra associazione e Fondazione Cirko Vertigo - che l’anno scorso si è inserita sulla città di Mondovì con il nuovo Festival delle Accademie in collaborazione con l’Accademia Montis Regalis – ha portato alla creazione di un nuovo più ampio format del Festival che ha preso il nome di Piazza di Circo, con il quale oggi possiamo guardare ad una più ampia prospettiva di sviluppo culturale e turistica del territorio, finalizzata alla creazione di una risonanza artistica di alto livello. Vi aspettiamo numerosi a Piazza di Circo nei primi due weekend di luglio per assistere, finalmente in presenza, ad una programmazione di spettacoli dal vivo con artisti e compagnie di richiamo internazionale”.

“Il progetto Piazza di Circo rappresenta un importante punto di incontro tra linguaggi differenti, nel rispetto di una ampia platea di spettatori che si avvicinano a un’arte tanto antica quanto ancora da scoprire, grazie al prezioso lavoro sul territorio dell’associazione Albero del Macramè – afferma Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo -. Quest’ultimo si completa con la visione e la prospettiva professionale dei linguaggi della creazione contemporanea multidisciplinare, che vede negli aspetti di alta formazione una passerella strategica verso l’Europa. Piazza di Circo mette insieme passato, presente e futuro di un’arte in evoluzione che guarda sempre più al consolidamento di reti esistenti, proiettandosi, grazie anche al supporto di amministratori illuminati, verso prospettive interregionali e transfrontaliere, realizzate dal ventennale lavoro dell’equipe della Fondazione Cirko Vertigo”.

Il festival diffuso sarà articolato in due sottosezioni: dopo l’appuntamento dell’1 luglio con Aspettando Piazza di Circo, dal 2 al 4 luglio appuntamento con la sezione Circondata, per la quale andranno in scena dai 4 ai 5 spettacoli a serata.

Dal 9 all’11 luglio invece si potrà assistere agli spettacoli della sezione Festival delle Accademie, fra grandi esponenti della scena internazionale ed eccellenze locali.

"Tornano gli spettacoli di arte circense in Piazza Maggiore. Dopo un anno buio e difficile, abbiamo tutti voglia di rivederci in Piazza, di passeggiare, di tornare a vivere normalmente. Abbiamo voglia di luci, colori, musica, di spettacoli dal vivo. Abbiamo voglia di sorridere e stupirci. La collaborazione fra Macramè e Cirko Vertigo sono la garanzia che tutto ciò possa accadere, sotto il cielo della nostra città", commenta il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, le cui parole vengono rinforzate da quelle di Luca Olivieri, Assessore alla Cultura: "Il circo evoca un mondo romantico che ben si sposa con i luoghi storici della nostra città. Con questa serie di spettacoli dedicata sia ai grandi che ai più piccini, Mondovì conferma la sua vocazione a ospitare spettacoli di strada di altissimo livello. Cirko Vertigo e Macramè hanno dato vita a qualcosa di nuovo, una proposta culturale che sicuramente soddisferà anche i palati più esigenti".

Per la serata Aspettando Piazza di Circo, la kermesse sarà anticipata l’1 luglio alle 21 presso l’Open Baladin di Piozzo dallo spettacolo di circo contemporaneo Dolce e Salato della Compagnia Carpa Diem.

Sul palco una coppia di panettieri, un libro di ricette e divergenze in cucina: un ritmo incalzante che condurrà il pubblico in un ambiente tanto familiare quanto inconsueto, dove ingredienti selezionati con cura e impastati eccentricamente daranno vita a un pane succulento, fra acrobazie a terra, palo cinese, equilibri sul monociclo e improbabili giocolerie.

Il 2 luglio si entrerà nel vivo del festival con ben 4 momenti di intrattenimento per tutti: alle 17, in piazza Maggiore di Mondovì, la performance del progetto Lampioni, collettivo facente parte del progetto Erasmus Plus che proporrà delle performance incentrate sull'utilizzo di arredamento urbano, in questo caso i lampioni della piazza.

La serata proseguirà alle 19.30 con l’artista Diego Draghi che si esibirà nel suo Magic Moments, uno spettacolo di magia comica dove gli oggetti appaiono all’improvviso e il mago scomparirà in un a tuba gigante per poi ricomparire con una grande sorpresa di tutti i presenti. Comico fantasista, Draghi è definito un istrione dello spettacolo di piazza. Magia e clownerie saranno i fili conduttori anche dello spettacolo di Stefano Locati che andrà in scena alle 21 con BeatSocks: il suo spazio scenico sarà una cassa, in grado di trasformarsi in stereo, baule magico e teatro dei pupazzi. A chiudere la ricca serata, alle 22.30, la compagnia Lannutti & Corbo con ALL'inCIRCO Varietà, un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia: uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circoteatro e il cabaret. Lannutti & Corbo daranno vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto e moltissimi altri.

La seconda giornata di festival, il 3 luglio, si aprirà sempre in piazza Maggiore con la performance del progetto Lampioni, seguita alle 18.30 da L’Allestimento di Elena Griseri: un’attrice vuole mettere in scena il suo spettacolo ma molti ostacoli si frappongono fra lei e il suo obiettivo. L’Allestimento, che è dedicato a tutti coloro che lottano sempre e riescono a realizzare i loro sogni, è un caleidoscopio di situazioni drammatiche, comiche e colpi di scena, in grado di lasciare gli spettatori stupiti, confusi, divertiti, emozionati. Tutto questo è esattamente quello che fa il teatro. Unicamente questo spettacolo si terrà presso la chiesetta sconsacrata di Via Vasco 3.

Una vera e propria sferzata di energia e comicità sarà portata in scena nelle serate del 3 e 4 luglio alle 20 dalla compagnia Marlon Banda con il suo Music clown cabaret un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Una banda senza direttore e direzione che cerca in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia prende spesso il sopravvento e la musica non può far altro che adeguarsi.

Il collettivo MagdaClan porterà invece in scena il 3 luglio alle 22.30 lo spettacolo Sic Transit, uno spettacolo che riporta il pubblico alle radici del circo in epoca medievale, dall’analisi del quale emergono forti simmetrie tra lo spettacolo di strada e le liturgie: sul palcoscenico il Padre, nonché creatore della storia, megalomane, presuntuoso e a tratti schizofrenico. Anni e anni a far sentire la sua voce invano, al punto tale che un giorno invia il suo migliore messaggero, suo figlio, sulla Terra per ribaltare le sorti del genere umano. Ma la storia è nota: il tentativo fallisce. Quest’anno ci riprova affidandosi a un uomo nuovo o forse ad una nuova donna.

Le serate del 3 luglio alle 21.30 e 4 luglio alle 22.30 ospiteranno inoltre lo Sconcerto d’amore di Nando e Maila, un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo. Nando e Maila diventano dei musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che, insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Il 4 luglio, oltre alla compagnia Marlon Banda e a Nando e Maila, si esibiranno alle 18.30 Giulivo Clown che, con il suo Giulivo Baloon Show coinvolgerà il pubblico presente fra gavettoni, giocoleria e gag imprevedibili, e alle 21.30 Luigi Ciotta in Abattoir Blues. che affronta il tema del maltrattamento degli animali negli allevamenti intensivi e il rapporto ambivalente con la carne. Centrale rimane l’uomo con le sue contraddizioni e debolezze nell’affrontare i sentimenti più oscuri della sua anima, della sua parte più bestiale, il tutto affrontato con un approccio dissacrante e comico.

Dal 9 all’11 luglio si terrà il Festival delle Accademie, sottosezione del festival Circo in Piazza, con tre appuntamenti da non perdere. Il 9 luglio alle ore 21.45 Leo Bassi, monumento della clownerie mondiale, si esibirà nel suo Best of Leo Bassi, lasciando per 50 minuti gli spettatori piacevolmente sconvolti e totalmente disarmati di fronte alle sue trovate dissacranti, frutto di una carriera lunga 40 anni. Bassi riuscirà a giocare come sempre sulla provocazione e sugli eccessi per rompere ancora una volta tutti gli schemi e i generi, collocandosi fra il comico, il teatro di strada, l'arte circense e il teatro politico.

Il 10 luglio alle 21.45 appuntamento con Gelsomina Dreams, ultima creazione della compagnia blucinQue, diretta dalla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi, con la produzione di Fondazione Cirko Vertigo. Dichiarato omaggio all’immaginario di Federico Fellini a 100 anni dalla nascita, i performer Elisa Mutto, Federico Ceragioli, Alexandre Duarte, Vladimir Jezic e Michelangelo Merlanti si muoveranno in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Nicolò Bottasso, a violino, tromba e flicorno, e Bea Zanin, al violoncello, con la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta. Gelsomina Dreams innesta sul linguaggio del teatrodanza i linguaggi della musica, suonata dal vivo, qui rielaborando anche melodie del grande Nino Rota, e del circo contemporaneo, in una ricerca di sintesi formale che è orientamento primario delle produzioni di Caterina Mochi Sismondi.

L’11 luglio doppio appuntamento: alle 18 l’Accademia Montis Regalis farà ballare i presenti con il concerto Musica y color: canti e danze tradizionali della provincia di Imbabura, zona nord della Sierra Ecuadoriana. L’ensemble utilizzerà strumenti tradizionali quali charango, chitarra, sikus, quena, cajon, bombo leguero, e costumi tipici. Il leader dell’ensemble è Corrado Cordova, musicista eclettico che ha collaborato con artisti del panorama nazionale ed internazionale quali Amalia Rodriguez, Jorgos Dalaras, Lina Sastri, Mia Martini, Roberto Murolo. Dalle 19 risate a non finire con Circo Pacco, compagnia composta da Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in arte Frank Duro & Gustavo Leumann. In 100% Paccottiglia i due protagonisti, rifiutati dal Nouveau Cirque e radiati dal circo classico, tentano di allestire il loro spettacolo, cercando con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico, a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Una visual comedy irriverente e dissacrante, una vera parodia sul mondo del circo contemporaneo.