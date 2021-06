A Vicoforte successo per il "week end dello sport" dedicato a bambini e ragazzi

Basket, bocce quadre, ginnastica artistica, tennis e molto altro! Ecco alcune delle attività che nel week end appena trascorso hanno visto protagonisti i bambini.

Sabato 26 e domenica 27 giugno presso gli impianti sportivi di Vicoforte si è svolto il Weekend dello Sport per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

L'evento è stato organizzato dal Comune di Vicoforte, il gruppo Priorità alla Scuola sezione di Vicoforte e l'associazione Pro Vicoforte.

"L'obiettivo principale della manifestazione" - spiegano gli organizzatori - "era far ripartire e promuovere l'attività sportiva come comunità educante e socializzante arrivando da un anno 2020 durissimo per i giovani sotto tanti aspetti."

Nella prima giornata bambini e ragazzi hanno potuto sperimentarsi nell'atletica, baseball, pallapugno, tiro con l'arco, twirling e tessuti mentre, nella seconda giornata, sono stati proposti basket, bocce quadre, ginnastica artistica, hip hop, tennis e zumba.

Si ringraziano per la riuscita dell'evento: asd Atletica Mondovì, Jfk baseball Mondovì, asd Pro Paschese, Elfi del Monteregale, asd Carrù Twirling, asd Basket club Mondovì, Ass. Bocce Quadre Mondovì, DynamicMetabolicAesthetic Vicoforte, Fiamenga Tennis, Area Ssdrl Mondovì e la ditta Stylgraf per la fornitura gratuita delle locandine.