Con “Nolè” Bus Company lancia il noleggio di auto ibride, furgoni, bici e monopattini elettrici

È stata presentata a Cuneo lo scorso week-end in occasione della gran fondo di ciclismo La Fausto Coppi Officine Mattio, la nuova startup Nolè della Bus Company, azienda leader nel trasporto persone su gomma.

Nolè è la soluzione semplice, vantaggiosa e innovativa per noleggiare il mezzo più adatto per le proprie esigenze di spostamento, un servizio disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana a partire da giovedì 1° luglio in alcune delle maggiori città della provincia: oltre a Cuneo, Alba, Saluzzo e l’aeroporto di Levaldigi. È possibile scegliere tra auto ibride, furgoni, bici elettriche e, presto, anche monopattini elettrici, per brevi e lunghi periodi.

Per maggiori informazioni sul servizio e sui costi di noleggio dei mezzi sul sito Internet www.nolerent.com o scrivere all’indirizzo e-mail noleggio@nolerent.com.



“Pensiamo che noleggiare un veicolo debba essere una procedura facile e veloce, senza perdere tempo in lungaggini inutili e dispendiose – afferma Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company - . Quando si è deciso di dar vita a Nolè abbiamo pensato che fosse necessaria una soluzione ‘senza pensieri’ per i nostri utenti; infatti, le nostre tariffe sono tutte all inclusive e comprensive di assicurazione kasko senza franchigia e del carburante necessario per i normali spostamenti. Il servizio noleggio è per ora attivo in alcune città, ma verrà presto allargato anche in altri luoghi della provincia”.



Per muoversi è possibile scegliere tra l’ampia flotta veicoli di Nolè: si possono prelevare le auto ibride nelle città di Alba, Saluzzo, Cuneo e presso lo scalo di Levaldigi; i furgoni sono noleggiabili a Cuneo e Saluzzo; gli amanti della bicicletta hanno a disposizione city bike elettriche ad Alba, Cuneo e Saluzzo. E presto saranno fruibili anche i monopattini, mezzi di trasporto pratici, semplici e veloci e ancora una Tesla, l’iconica macchina elettrica nota, per il suo stile e le sue prestazioni. Tutti i veicoli si possono ritirare presso le autostazioni Bus Company: ad Alba in piazza A. M. Dogliotti, 1/b, a Saluzzo in via Circonvallazione 19, a Cuneo in Discesa Bellavista 11.



I noleggi disponibili con Nolè sono attivi nelle formule giornaliero, settimanale e mensile. Prenotare il mezzo desiderato è molto semplice: dopo l’accesso al sito internet del servizio, basta compilare un modulo di prenotazione con i dati di prelievo del veicolo, inviare i documenti tramite il link dedicato e controllare la conferma di prenotazione, che si riceve comodamente sulla propria casella di posta elettronica. Ma non è tutto: grazie ad un innovativo metodo di chiave intelligente, l’utente che accede al servizio può ritirare il veicolo direttamente nel luogo in cui è parcheggiato, senza passare dal desk. Tutti i mezzi Nolè sono dotati, infatti, di dispositivi di sblocco automatico che, grazie ad un codice che arriva via sms o per e-mail, permette all’utente di accedere al mezzo e mettersi alla guida con il più classico ‘fai da te’ e senza pensieri.