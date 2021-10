Da oggi la mascherina all'aperto non è più obbligatoria

Da questa mattina, lunedì 28 giugno, niente più mascherina all'aperto in tutte le regioni a zona bianca d'Italia.

Resta l'obbligo averla sempre con sè e di utilizzarla oltre che negli ambienti al chiuso anche nelle "situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti" come si legge nell'ordinanza emanata dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Si dovrà inoltre indossare negli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonchè in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.