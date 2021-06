Fra 10 mesi Saluzzo avrà la “Porta delle Terres Monviso”: al via i lavori

300 giorni. 10 mesi.

È il termine entro il quale dovrà essere concluso l’intervento sull’ex ala del mercato dei suini in piazza Buttini, a pochi passi dall’ex Tribunale di Saluzzo.

Una massiccia operazione di riqualificazione, che porterà la struttura, in disuso da anni, ad essere la “Porta delle Terres Monviso”. All’interno dell’ex ala troveranno spazio un ristorante, una caffetteria, un emporio delle eccellenze enogastronomiche del territorio, la sede del nuovo ufficio di informazioni, accoglienza e promozione turistica e sarà anche realizzata un’ampia sala conferenze a disposizione del gestore e della comunità cittadina.

Stamane, (28 giugno) il dirigente dell’Ufficio tecnico del Municipio, Flavio Tallone, con il sindaco Mauro Calderoni, ha consegnato ufficialmente il cantiere alla ditta “Bottano” di Villafranca Piemonte, che ha vinto l’appalto da 1 milione 170 mila euro.

A tanto ammonta infatti l’intervento, finanziata anche con fondi europei del progetto Piter Alcotra “Terres Monviso”, con un ingente contributo della Regione Piemonte e con risorse provenienti dalle casse comunali.

Il cronoprogramma dei lavori è suddiviso in due lotti.

Il primo, da 220 mila euro, di cui 90 mila finanziati dal progetto europeo Alcotra “Terres Monviso”, per la realizzazione degli spazi dedicati all’ufficio turistico, affidato dal luglio 2020 al tour operator Raffaella Giordano di “Insite tours”.

Questa parte dell’intervento dovrà essere conclusa per prima, entro il 31 dicembre 2021.

La seconda, che sarà chiusa al massimo entro fine aprile 2022, vale 950mila euro, di cui 759 mila arrivati dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando Unesco e riguarda il resto dei locali dove si insedierà l’imprenditore della ristorazione e chef Massimiliano Prete.

“C’è grande entusiasmo per l’avvio di questo intervento – dice il sindaco Calderoni – perché riqualifichiamo e diamo nuova vita ad un edificio che è in stato di abbandono da tempo, anche se si trova in una zona centrale della città.

Quando i lavori saranno finiti Saluzzo avrà finalmente la Porta delle Terres Monviso che ci permetterà di operare in modo più efficace ed efficiente per l’accoglienza di turisti e visitatori e per migliorare l’offerta di pacchetti-viaggio su Saluzzo e sull’intero territorio alle pendici del Re di Pietra.

Sarà un salto di qualità per il settore turistico-ricettivo in città e ci permetterà di farci conoscere sempre di più e meglio. Accanto alla parte ricettiva, poi, ci sarà Massimiliano Prete con il suo ristorante-bistrot che delizierà visitatori e residenti con le sue ricette tipiche e le sue rivisitazioni dell’enogastronomia locale”.