Inaugurata la "big bench" di Pianfei: rossa contro la violenza sulle donne (FOTO)

Una panchina gigante per tornare bambini e apprezzare il territorio. E' stata inaugurata ufficialmente ieri, domenica 27 giugno, la "Big Bench" numero 121 del "Big bench community project", ideato dal designer Chris Bangle.

La panchinona era stata già terminata e posizionata lo scorso ottobre ma, nel rispetto delle norme anti covid, non era stata organizzata nessuna inaugurazione (leggi qui).

"Questo momento segna un punto di ripartenza per la nostra estate" - ha commentato il sindaco Marco Turco - "Iniziamo ad assaporare un graduale ritorno alla normalità, ma non abbassiamo la guardia. Uno dei nostri obiettivi come amministrazione era quello di valorizzare i luoghi del nostro paese e il progetto della big bench rappresenta pienamente il nostro desiderio: regalare un momento di pausa dalla vita frenetica di tutti i giorni dando alle persone la possibilità di apprezzare il territorio".