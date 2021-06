Matteo Salvini a Cuneo in tribunale: "Da De Benedetti un'infamia molto pesante" (VIDEO)

Matteo Salvini, leader del Carroccio, questa mattina in tribunale a Cuneo.



I fatti risalgono al maggio 2018, quando Carlo De Benedetti partecipò al dibattito tenutosi al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, con la giornalista Lilli Gruber; in quell’occasione De Benedetti offrì il suo punto di vista sulla situazione politica attuale e, anche, su Salvini: “Il peggio. Antisemita e xenofobo”.



Il leader della Lega, costituitosi parte civile contro Carlo De Benedetti, ha deposto stamane davanti al giudice: “Io antisemita? Non lo accetto. La ritengo un’infamia molto pesante”.