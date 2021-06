Rinnovate le cariche dell'Avis Comunale Ceva, Fabio Mottinelli nominato presidente

“Ho avuto il privilegio di essere nominato dal nuovo Consiglio Direttivo come nuovo presidente dell’AVIS Comunale di Ceva." - commenta Fabio Mottinelli, neo presidente - "Mi è d’obbligo ringraziare tutti per la fiducia accordatami nel considerarmi all’altezza del ruolo, non nascondo che la cosa mi lusinga ed allo stesso tempo mi intimorisce, non è cosa da poco ricoprire l’incarico che negli anni è stato affidato al mai dimenticato Armando Gallo, a Giuseppe Tomatis e, recentemente, a Mario Barra.

Sono consapevole dell’importanza che la guida di un’associazione così rilevante comporta, ma so che posso contare su di un direttivo capace e volenteroso oltre al nutrito gruppo di volontari, che con entusiasmo e disponibilità sono sempre presenti nelle iniziative alle quali siamo e saremo chiamati a dare il nostro supporto ed aiuto, con la finalità di promuovere l’attività dell’AVIS e sostenere iniziative ed associazioni del territorio locale e non solo.

Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha preceduto, Mario Barra ed il suo direttivo, mi impegnerò per confermare tutto il buono che fin qui è stato prodotto e, se possibile, migliorarci. Ricordo, a me per primo, che l’AVIS Comunale di Ceva è una grande associazione che adotta metodi consolidati e procedure ben oliate, è un organismo di antica tradizione che però guarda al futuro con lungimiranza, sempre pronta all’innovazione e ad affrontare nuove sfide. Ringrazio anche l’AVIS Provinciale Cuneo e Regionale Piemonte, le strutture sanitarie, il centro trasfusionale dell’ospedale di Mondovì per il grande lavoro sinergico messo in campo soprattutto in questo ultimo difficile anno, in cui è emerso ancor più il valore del dono".

Il nuovo Consiglio direttivo dovrà affrontare un futuro prossimo dagli esiti incerti e permane una indeterminatezza legata al perdurare della pandemia.

"Auspichiamo di riuscire a fare un buon lavoro di squadra. Obiettivo principale del Direttivo è continuare a sensibilizzare tutti ma, in particolare, le nuove generazioni, ragazzi e ragazze giovani e volenterosi." - prosegue Mottinelli - "Tutto questo è ovvio perché l’invecchiamento della popolazione comporta, anno dopo anno, un aumento della richiesta di sangue ed anche per questo diventa assolutamente indispensabile motivare e fidelizzare un numero sempre più alto di persone. Siamo tutti impegnati per favorire una crescita delle donazioni e per diffondere, in sempre più ampi strati della popolazione del nostro territorio, la cultura del dono e della solidarietà: nella fattispecie, un dono così prezioso, unico e irriproducibile in laboratorio come il sangue. Tra gli obiettivi immediati, la ripresa dei contatti con le scuole e il mondo giovanile nel suo complesso, al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi, prossimi donatori di vita. La nostra presenza sul territorio sarà il più attiva possibile e, per realizzare i nostri obiettivi confidiamo nell'impegno dei Donatori e di quanti vorranno esserci vicini in questo percorso di crescita e miglioramento. Donare non costa nulla, ma salva molte vite umane ed il nostro territorio si è sempre dimostrato colmo di amore e di generosità”.