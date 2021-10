Rotary Club Savigliano: Giovanni Battista Testa riconfermato presidente

Mercoledì scorso, presso il ristorante La Porta delle Langhe di Roreto di Cherasco, si è svolto, in presenza, l’annuale passaggio presidenziale delle consegne del Rotary Club di Savigliano.

Il presidente uscente Giovanni Battista Testa, è stato riconfermato e manterrà tale carica anche nell’anno 2021/22. Tra gli altri erano presenti Silvia Scarrone, del R.C. di Valenza, Governatore per l’anno 21/22 del Distretto 2032 (Liguria e Basso Piemonte) accompagnata dal segretario Nino Giugliano, il presidente R.C.Canale Roero e Dario Tallone, Sindaco di Fossano.

Il presidente Testa ha sintetizzato l’elenco delle attività e services dell’anno, numerosi nonostante le limitazioni imposte da virus, esponendo poi le linee programmatiche per il nuovo anno rotariano. Ha parlato di giovani e del programma di un sistema di protezione per gli adolescenti, a rischio di “chiusure relazionali”, lavorando in più contesti: scolastico, familiare e tempo libero, e provando a coinvolgere non solo i destinatari diretti ma l’intera comunità. Conosciuto come “hikikomori”, è fenomeno recente in costante aumento anche nel cuneese. Adolescenti che sviluppano una fobia nei confronti della scuola smettendo di frequentarla e di mantenere contatti sociali, per ritirarsi nel mondo virtuale della rete. Proposti poi, dal socio Ezio Camisassa, stimoli per la conoscenza e difesa dell’ambiente e migliori stili di vita.

Il Governatore Scarrone ha colto nel motto dell’anno, Servire per Cambiare Vite e nel logo internazionale scelti dal Presidente Sheklar Mehta del R.C. di Calcutta - una mano che sorregge il globo - l’importanza di fare rete del Rotary, sempre più apprezzata in un mondo sempre più interconnesso e, soprattutto, quella di connettersi al territorio per cogliere le necessita locali. In riferimento a ciò, è stato ricordato il successo, grazie anche al socio Renato Scavino, delle iniziative, in presenza e non,a favore della cultura.

A chiusura, il Presidente Testa ha ricevuto dal Club una PHF ed a sua volta ne ha consegnata una al past president Carlo Zoni.