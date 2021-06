Saluzzo, inaugurata la nuova biblioteca Lidia Beccaria Rolfi

"Grazie perché con questa biblioteca che porta il nome di mia madre proseguiamo la sua attività di testimonianza" . E’ il pensiero di Aldo Rolfi, figlio di Lidia Beccaria Rolfi, deportata politica, insegnante, staffetta partigiana e scrittrice di Mondovì che dà il nome alla nuova biblioteca civica saluzzese, di cui sabato mattina (26 giugno) c’è stata l’intitolazione ufficiale con lo scoprimento della targa e prima con il ricordo di questa figura femminile e del valore del ricordare.

La mattinata è stata aperta dall’intervento del sindaco Mauro Calderoni: "Finalmente inauguriamo la nuova biblioteca Lidia Beccaria Rolfi. E’ il tassello finale di un lungo processo di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell’ex caserma Musso iniziato molto anni fa e portato avanti da tante amministrazioni dal sindaco Stefano Quaglia in poi, passando per le giunte di Paolo Allemano con gli assessori Alida Anelli e Roberto Pignatta, fino ad arrivare a noi.

Non solo biblioteca quindi, ma anche polo scolastico, servizi per famiglie, giovani, associazioni, imprese".

"Non un semplice restauro – ha proseguito - ma rigenerazione di un quartiere militare che si è sedimentato dal 1558 agli Anni ‘90 del secolo scorso ed oggi diventa grazie a quest’ultimo intervento ecosostenibile e a ridottissimo impatto ambientale, un elemento di collegamento tra il centro e la periferia cittadina, tra Saluzzo ed il territorio del Monviso, tra generazioni, tra funzioni pubbliche è iniziativa privata, tra individualità e comunità".

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha inviato al primo cittadino un messaggio letto dal palco: "L’intitolazione di un luogo importante come la biblioteca non può che essere il miglior auspicio per la ripartenza della nostra comunità, rappresentando essa un simbolo concreto ed un faro per la cultura, soprattutto per le generazioni più giovani, così colpite dagli effetti di questa crisi".

L’assessore alla Cultura di Saluzzo Attilia Gullino ha evidenziato le potenzialità della nuova struttura: "L’ex caserma ora è la “casa della città” di cui la biblioteca è il fulcro. Qui possiamo creare un laboratorio e generare idee e progetti per disegnare nuovi modelli sociali e dello stareil insieme. Sono molto contenta che l’intitolazione sia ad una donna come Lidia Beccaria Rolfi che sarà una figura simbolo per i nostri giovani.

Abbiamo bisogno di esempi per il nostro senso civile. Spero sia un luogo dove accompagnare il cambiamento in una dimensione dinamica del futuro. Investire in cultura significa migliorare la qualità di vita di una città" .ù

Fabrizia Triolo, prefetto di Cuneo "Sono qui per rendere omaggio alla figura di Lidia Beccaria Rolfi e sono qui per ringraziare l’Amministrazione comunale che con questa intitolazione e inaugurazione compie due operazioni: da un lato crea un nuovo contenitore di cultura e per eventi, dall’altro ci permette di ripassare la Storia. La vicenda di Lidia ci insegna che si possono attraversare momenti bui con libertà e dignità, con coraggio ed umiltà, con generosità e senza scorciatoie".

La nuova biblioteca cittadina è al centro del percorso di Saluzzo Monviso 2024 verso il titolo di Capitale italiana della Cultura. L’ha ricordato il direttore pro bono di candidatura Paolo Verri: "Questo è l’inizio di una sfida, non un punto di arrivo. Da qui si parte per una serie di operazioni tutte nuove per ampliare le potenzialità della biblioteca, per metterla in rete” ha sottolineato Verri lanciando la proposta di un'apertura di 24 ore e di una messa in rete pubblica privata.

A concludere il giro di interventi, moderati da Lorenzo Baravalle, è stato l’assessore al Sociale Fiammetta Rosso che ha ricordato la figura di Federico Tozzi, libraio indipendente di Saluzzo, morto l’anno scorso a 45 anni, a cui è stato dedicato uno spazio nella nuova biblioteca, per ricordare la sua esperienza culturale, nella vita collettiva cittadina, perchè diventi "occasione di crescita".

"Aveva aperto la libreria alle Corti nel 2006 che dava una offerta culturale plurale ed era subito diventato un punto di riferimento in città. Nel 2013 aveva fondato una piccola casa editrice con cui è riuscito a regalarci 13 gioielli che gli utenti avranno a disposizione”.

Dopo il taglio del nastro ufficiale con le autorità, ieri domenica la biblioteca è stata aperta a tutti, dal mattino alla sera, con incontri, arte, musica, letture, laboratori, cinema e con visite nei saloni che ospitano i libri. Una Festa cittadina trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook «Saluzzo Monviso 2024».

I numeri della biblioteca.

La biblioteca è stata realizzata con criteri NZEB che riducono fortemente l'impatto ambientale rendendolo pari a "quasi zero" con una riduzione di CO2 prodotta del 93% e di PM10 del 94% .

La nuova struttura, forse la prima in Italia con queste caratteristiche ,è stata ricavata nell’ottocentesca ex Caserma Musso e costituisce il cuore del Quartiere il nuovo polo culturale e sociale della città.

265 giorni durata dell’intervento di riqualificazione(dal 19 marzo al 9 dicembre 2020).

1,9 milioni di euro costo complessivo del recupero dello spazio di 1240 mq compresi gli uffici e gli spazi di servizio.

195.099,88Kwh è la riduzione del fabbisogno termico (prima era 241.756,88Kwh)

201.412,33Kg la riduzione di PM10, che passa da 214.044,99 a 12.632,66Kg

6340 Kg la quantità di CO2 prodotta dalla nuova biblioteca, contro i 89.671 kg precedenti

153,03 indice di risparmio energetico complessivo

0 è la quantità di efficienza energetica dell’edificio, che verificano il corretto funzionamento degli impianti dalle luci alla ventilazione, dalle prese agli ascensori.

<text style="color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-size: 12px; font-family: CenturyGothic, serif; " data-test="textbox" y="-395.083984375" x="43.4640007019043" textlength="115.668018341064" lengthadjust="spacingAndGlyphs" height="11.4960021972656" direction="ltr" class="_3ziulaHePS"></text>