Sommariva del Bosco dà l’ultimo saluto al 67enne caduto in bici nei boschi di Pocapaglia

Si svolgeranno domani, martedì 29 giugno, alle ore 15 nella parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Sommariva del Bosco i funerali di Sebastiano "Nino" Longo Vaschetti, il 67enne ciclista che nella mattinata di sabato 26 giugno è stata vittima di un tragico incidente mentre a bordo della sua mountain bike percorreva un sentiero in una zona boschiva di località Saliceto, nel territorio di Popacaglia.



A dare l’allarme l’amico che, uscito con lui in bicicletta, lo seguiva a poche decine di metri di distanza. L’uomo, appassionato ciclista, si sarebbe prima scontrato con alcuni rami, che gli hanno provocato traumi e ferite anche profonde, dopodiché sarebbe andato a sbattere violentemente contro un albero.



Non è chiaro se a provocare la caduta possa essere stato un precedente malore o semplicemente una fatalità. A nulla sono comunque valsi i soccorsi prestati sul posto dall’emergenza 118, mentre sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Bra, intervenivano anche i Vigili del Fuoco per il recupero della salma.



L’uomo, molto conosciuto nel centro roerino per avere a lungo condotto il negozio di ortofrutta di proprietà della famiglia, lascia la moglie Valeria, il figlio Riccardo e i fratelli Giuseppe e Claudio. Dopo i funerali la salma proseguirà accompagnata dai familiari alla volta del tempio crematorio presso il cimitero di Bra.