"Sul carcere di Cuneo massima attenzione da parte della giunta: ci siamo, disponibili al dialogo"

“L’assenza della giunta dalla manifestazione di maggio si può spiegare con il fatto che né a me, né al sindaco e né al garante cittadino sia arrivata notizia dell’iniziativa. Certamente un errore visto che una parte politica ben specifica è stata invece ben rappresentata nel corso della stessa”.



Così Patrizia Manassero spiega le ragioni che hanno tenuto lontano i membri della giunta e, tranne due singole eccezioni, di tutta l’amministrazione comunale dalla manifestazione organizzata dalle sigle sindacali della polizia penitenziaria davanti al carcere di Cerialdo.



A riportare l’attenzione sulla questione è stata – nella serata di oggi (lunedì 28 giugno) – un’interpellanza del consigliere comunale “Beppe” Lauria, che oltre a chiedere informazioni sul fatto in sé ha chiesto la convocazione di una commissione consiliare specifica sui problemi della struttura del Cerialdo a cui prendessero parte anche i manifestanti: “Ero presente, assieme al collega Coggiola, alla manifestazione – ha sottolineato Lauria - . Ho sempre pensato il carcere per alcuni versi come l’ospedale, una città nella città, e durante la manifestazione ho preso l’impegno di portare le tematiche dei manifestanti in questa sede: la commissione che avevo richiesto, però, non è stata convocata”.



“Ringrazio il collega Lauria e mi unisco alla sua richiesta – ha sottolineato Alberto Coggiola - . Certamente il carcere ha problemi in larga parte non addebitabili all’amministrazione comunale della città, ma la vicinanza sarebbe stata dovuta”.



Anche Ugo Sturlese si è detto d’accordo con l’interpellanza di Lauria: “Che i problemi del carcere ci siano l’hanno detto i garanti durante la commissione precedente alla manifestazione ma certo vale la pena riprendere questo argomento. Non per i dubbi sull’impegno dell’amministrazione, ma perché la città non si affranchi dalla presenza del carcere al proprio interno”.



“Affermo con sicurezza che le tematiche concernenti il carcere siano da sempre considerate importanti da questo consiglio comunale – ha sottolineato la vicesindaco Manassero - . Nella commissione abbiamo ascoltato le relazioni dei nostri garanti ma sappiamo che il carcere di Cuneo ha sempre difeso i lavori e le persone in detenzione con un grosso e importante lavoro, specie durante il periodo pandemico”.



“Ci siamo, e ben volentieri. Martedì scorso eravamo alla festa della polizia penitenziaria, i cui membri fanno un lavoro duro; la tematica principale, però, è sicuramente quella della direzione del carcere: abbiamo avuto figure anche eccellenti alla guida della struttura, ma sempre a scavalco, serve una nomina stabile che dia prospettiva, per permettere alla struttura di essere davvero un’opportunità concreta di recupero e ripresa per i detenuti”.