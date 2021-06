Un tributo al Presidente Luigi Einaudi: scoperta la targa a Celle Macra (FOTO)

Una bella mattinata d’inizio estate. Un piccolo borgo, di nome Combe del Comune Celle di Macra, circondato da un lussureggiante polmone verde e attraversato dalle fresche acque del torrente Intersile.

In questo pittoresco sito di montagna, nella giornata di sabato 26 giugno si è svolta una coinvolgente cerimonia avente come oggetto l’inaugurazione di una targa in onore di Luigi Einaudi, primo Presidente eletto della Repubblica Italiana.

L’evento risponde a una preziosa motivazione: le radici genealogiche di Einaudi, che allignano proprio in questa borgata. Era dunque necessario ricordarlo con una tangibile testimonianza fruibile da tutti e sicuro baluardo contro un possibile scivolamento lungo il piano inclinato dell’oblio che talvolta offusca la memoria storica.

Il progetto, da mesi ipotizzato, ha finalmente potuto svolgersi a fronte del venir meno dei condizionamenti dovuti alla pandemia, nel rispetto comunque della normativa ancora vigente in materia.

Patrocinata dal Comune di Celle Macra e realizzata con il finanziamento del Lions Club Busca e Valli, che l’ha assunta come proprio service, l’iniziativa ha fatto registrare uno svolgimento articolato e contrassegnato da significativi interventi, coordinati in sequenza da Valter Einaudi, promotore della cerimonia.

I lavori sono stati preceduti dalla celebrazione di una Santa Messa all’esterno della locale Cappella, dedicata a San Martino, quindi avviati dal saluto del sindaco, che ha espresso il suo apprezzamento e ha brevemente delineato alcune linee operative dell’Amministrazione comunale.

Ha fatto seguito l’intervento del presidente del Lions Club Busca e Valli, Francesco Lerda, che ha illustrato gli obiettivi e la missione del Lionismo e le attività di servizio realizzate dal suo Club, soffermandosi poi sull’evento commemorativo, assunto in tutte le sue finalità e articolazioni operative come specifico service.

L’iniziativa, infatti, rientra pienamente nel codice etico e negli scopi dell’Associazione, la cui dedizione al servizio prevede pure la necessità di “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”.

Successivamente, ha preso la parola Michele Girardo, presidente di zona del Distretto Lions 108 Ia3 e studioso del pensiero einaudiano. Prima di tutto, ha inteso ringraziare il Club di Busca per tutte le preziose attività programmate e svolte, nonché per il contributo offerto alla realizzazione della targa commemorativa.

Ha poi delineato alcuni fondamentali aspetti dell’operato culturale, politico e presidenziale di Luigi Einaudi e ha concluso la sua relazione con la lettura dei messaggi augurali della governatrice distrettuale e del presidente della Provincia di Cuneo.

Il tutto corredato dalla distribuzione ai presenti di una sua pubblicazione (Libertà, giustizia e saggezza: l’orizzonte valoriale e operativo di Luigi Einaudi) rieditata, per questa occasione, dalla Provincia.

Quanto sopra senza dimenticare la mail, giunta in serata, di ringraziamento e di apprezzamento da parte dell’ambasciatore Luigi Roberto Einaudi (che vive negli Stati Uniti), nipote del Presidente.

La cerimonia, che ha fatto registrare la partecipazione di un pubblico numeroso, ha avuto come coronamento la scopertura della targa, posizionata su un pilastro del porticato della Cappella.

Due gli attori (entrambi Einaudi di cognome): la persona più anziana e quella più giovane tra il pubblico, per indicare simbolicamente la continuità memoriale tra passato, presente e futuro.

L’operazione, dall’alto valore simbolico, è stata salutata con un lungo applauso, che ha testimoniato la deferenza e la gratitudine nei confronti di un personaggio illustre, radicato genealogicamente in loco, che ha apportato alla Repubblica un lodevole contributo di intelligenza, saggezza e dedizione, alimentato da un’autentica vocazione per la libertà e la giustizia.