I Vigili del fuoco di Alba sono intervenuti nel pomeriggio per l'incendio di un trattore agricolo a La Morra.

Il mezzo era impiegato in lavori di manutenzione delle vigne, in frazione Rivalta, quando per cause ancora da accertare si è innescato un principio d'incendio.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme. Il rogo ha tuttavia causato ingenti danni al mezzo.