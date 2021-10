Aperte due call per giovani interessati a fare un'esperienza di Corpo Europeo di Solidarietà in Francia

L’organizzazione CRIJ Normandia offre 2 esperienze di Corpo Europeo di Solidarietà per giovani dai 18 ai 30 anni interessati a provare nuove esperienze in Francia. La data di inizio degli scambi è l’8 settembre, e la durata è di 9 mesi.

Le due esperienze sono:

Progetto “Time to shine in Normandy” a Caen, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani locali verso la cittadinanza europea e la mobilità internazionale giovanile, incoraggiare il dialogo interculturale con il pubblico sviluppando strumenti e metodi pedagogici per parlare di cittadinanza europea; contribuire alla creazione di diversi eventi, partecipare workshop informativi;

Progetto “Film the info in Normandy” a Rouen, durante il quale verrà chiesto di realizzare riprese e montaggio di video per informare i giovani, contribuire alla creazione di diversi formati video con Canva (software online); creare storie settimanali e brevi cronache sull'account Instagram, partecipare all'organizzazione di un festival cinematografico locale dal titolo “Jeunes en Images”, lavorare su grafiche per poster e banner.

Ai partecipanti saranno coperte le spese di viaggio, vitto e di spostamento pubblico e sarà dato a disposizione un alloggio in centro città. Inoltre, verrà consegnato un pocket money per le spese correnti.

Per partecipare è necessario inviare un CV e una cover letter alle organizzazioni ospitanti.

La data di scadenza per le candidature è il 14 luglio 2021.