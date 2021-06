Criptovalute: possono generare un guadagno? C’è una sola e semplice risposta a questo: certo che sì!

Guadagnare con le criptovalute è possibile se si conoscono i giusti canali e le modalità per comprare e vendere. Può sembrare difficile ad un occhio inesperto, ma per qualcuno davvero interessato, sarà un gioco da ragazzi vedere i vostri risparmi moltiplicarsi con una facilità disarmante.

Partiamo dal principio: cosa sono le criptovalute?

Dal nome si capisce già qualcosa: le criptovalute (o Cryptocurrency in inglese) sono delle monete digitali utilizzate per fare acquisti o investimenti; vengono anche chiamate criptomonete. Queste godono della tecnologia Blockchain che garantisce un forte sistema di protezione impossibile da scalfire, verso queste monete digitali: per questo vengono chiamate criptovalute. Oltretutto i pagamenti effettuati con le criptovalute sono difficilmente rintracciabili, garantendo l’anonimato (anche a persone malintenzionate, purtroppo).

La criptovaluta più famosa in assoluto è il Bitcoin ma ce ne sono tante altre come ad esempio Ethereum. Dietro a queste si celano intense attività di trading: poiché funzionano proprio come soldi cartacei, hanno una valenza particolare nel settore finanziario e anche nella borsa dove molte persone investono soldi e azioni su di esse augurandosi di vederli fiorire.

Proprio per questo, ci sono grandi possibilità di business ed è anche probabile che nel futuro queste possano diventare una valida alternativa per tutti i nostri acquisti online.

Però, finchè le criptovalute non accetteranno le regolamentazioni di base e non abbandoneranno la loro decentralizzazione (problema soprattutto dei Bitcoin) in favore di un sistema centralizzato in cui ci sia qualcuno a controllarli, non potranno essere considerati una valida alternativa da utilizzare nel mercato Europeo.

In che modo guadagnare con le criptovalute?

Ci sono diversi metodi per guadagnare con le criptovalute, qui ne elencheremo solo alcuni, tra i più conosciuti:

TRADING: fare trading online (TOL) vuol dire acquistare e vendere titoli finanziari via computer, in particolare si può farlo dal proprio computer. L'obiettivo di chi fa trading online è guadagnare sulla differenza di prezzo tra acquisto e vendita. Ma quindi significa che si può guadagnare solo se il prezzo sale? Quando la Borsa scende, invece, si perdono soldi? No, non è detto. Prima di tutto perché su ogni operazione che farai dovrai imparare a fermare eventuali perdite e gestire i rischi per non perdere 1 centesimo in più di ciò che sei disposto a mettere a rischio.

Ma, soprattutto, perché devi sapere che si può guadagnare anche quando il prezzo scende! Infatti il trucco sta nel fatto che non è obbligatorio prima comprare e poi vendere ma si può fare anche al contrario!

MINING: Il termine mining significa estrarre e viene dalla parola inglese “mine”, che significa anche miniera. Questa simpatica espressione spiega alla perfezione il funzionamento del mining, che consiste nella creazione di monete virtuali tramite un duro lavoro informatico che sfrutta la capacità di calcolo dei computer.

Tutto inizia nella blockchain, il libro mastro della contabilità delle criptovalute. Qui vengono annotate tutte le transazioni di Bitcoin, Ethereum, Ripple e tutte le altre criptomonete. Per aggiungere una transazione alla blockchain è necessario crittografarla e convalidarla con una funzione di hash , che richiede una serie di calcoli lunghi e complessi.

Si può rendere tutto questo più semplice?

A questo punto ti starai domandando come poter guadagnare con le criptovalute. Allora, partiamo dal fatto che, per essere seguita “manualmente” questo tipo di attività richiederebbe ore e ore del tuo tempo e tutti sappiamo che il tempo in una giornata di 24 ore non è mai abbastanza, quindi come fare?

Crypto Engine può aiutarti in questo. Cos’è? Crypto Engine è un motore crittografico alimentato da algoritmi basati su AI molto potenti. Questi algoritmi analizzeranno grandi set di dati al tuo posto ed a velocità rivoluzionarie e generano segnali di trading estremamente accurati, aiutandoti ad investire al meglio.

Conclusioni

Il consiglio che ci sentiamo di dare è comunque di prestare attenzione, perché il mercato delle criptovalute è volatile e a volte instabile, ma se trattato ed affrontato nel giusto modo può dare grandi soddisfazioni e far gonfiare il vostro portafoglio senza sforzi, ma semplicemente servendovi dei giusti metodi di ricerca e vendita. Pensate soltanto che, appena 10 anni fa un bitcoin valeva 4€, mentre oggi fluttua stabilmente intorno ai 30.000€!