Sanremo Live & Love: una città ricca di eventi... ma anche di cultura, tradizione e musica

Sanremo è una città tutta da scoprire, un luogo magico, incastonato nel cuore della Riviera Ligure dove tutto è possibile. Grazie alla sua particolare posizione geografica, la città gode di un clima mite e sole tutto l'anno, con inverni temperati ed estati calde ma ventilate, grazie alle brezze provenienti dalle montagne. In questa città prevalgono la storia, la cultura, l’architettura ma soprattutto la musica. L’elenco delle cose da vedere e da fare è ricco, avrai solo l'imbarazzo della scelta!

Queste caratteristiche ti consentiranno di vivere e amare la città appieno e scoprirla in ogni stagione dell'anno. Ma Sanremo è anche sinonimo di mare e spiagge che si fondono in un abbraccio romantico, con la pista ciclabile che accompagna il litorale in tutta la sua lunghezza, come un attento guardiano. Se poi sei amante dello sport e dell'outdoor è il luogo ideale dove vivere all'aperto in riva al mare o in montagna le tue passioni. Sanremo è caratterizzata anche dai suoi negozi e boutique dove fare shopping. Se ti piace il buon cibo la città offre sapori e tradizioni della sua cucina mediterranea con pesce azzurro, gamberi rossi, verdure di ogni tipo, olio e olive di qualità. Ogni giorno Sanremo è come un menù nuovo da scoprire e assaporare.

Non dimentichiamo che Sanremo è anche definita la “Citta della Musica” con il suo Festival della canzone ed i suoi eventi, che la rendono un palcoscenico internazionale unico. Da quest'anno sarà inoltre possibile fruire del rinnovato auditorium ‘Franco Alfano’ che sarà sicuramente protagonista di tanti concerti nel corso dell’estate.

Lasciati accompagnare dal giovane protagonista del video che ti svelerà gli angoli più affascinanti di questa città ricca di sorprese ed eventi straordinari

Sanremo è tutto questo e molto di più. È la tua città delle vacanze, tutto l'anno. Vivila… amala.