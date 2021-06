Savigliano, Bressi (Pd): “Prendiamo atto del nuovo gruppo di Fratelli d’Italia, ma è una scelta politica ben precisa”

Botta e risposta durante l’ultimo consiglio comunale di Savigliano tra i due capigruppo Vilma Bressi (Pd) e Maurizio De Lio (FdI) sul recente ingresso del gruppo di Fratelli d’Italia.

A entrare sono stati proprio De Lio, ex Savigliano 2.0, e Maurizio Occelli, ex Destra Saviglianese.

“Prendiamo atto che questa non è certo una scelta organizzativa, ma è una scelta politica ben precisa. Ora dopo le varie tensioni e l’avvicendamento di cinque consiglieri, abbiamo una forza politica che non era presente alle scorse amministrative. Prendiamo atto Di questa scelta che cambierà gli equilibri politici in Consiglio.

“Ricordo che entrambi i membri del nuovo gruppo sono tesserati al gruppo da due anni e già basterebbe. Ma noi non ci nascondiamo dietro una bandiera, mentre altri non si presentano con il proprio partito, ma restano nelle liste civiche” è stata la replica del neo capogruppo.