Weekend con seggiovia e Rifugio “Aquila Nera” di Crissolo in funzione

Il Comune di Crissolo ha reso noto sul proprio sito istituzionale che - compatibilmente con i protocolli di sicurezza dettati dal Covid - la seggiovia "Monviso" di Crissolo sarà aperta, per l’estate 2021, dalle 8 alle 17, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni dal 1° al 25 agosto, sabato 28 e domenica 29 agosto e sabato 4 e domenica 5 settembre.

Parallelamente alla seggiovia, riaprirà anche “L’aquila nera”, il locale ristoro posto alla destra dell’arrivo dell’impianto dotato di solarium con sdraio per poter mangiare e accomodarsi all'esterno nelle belle giornate di sole ed offre ai buongustai il “Menù Montagnard”, la proposta culinaria a base di polenta taragna e carni assortite con assaggi di formaggi tipici. Il locale serve inoltre variazioni sul menù per i più piccoli con pasta e gnocchi, ed anche alternative per i vegetariani. Nel locale ci si ingolosisce anche con sfiziosi taglieri misti con affettati e formaggi tipici, panini, focacce e toast farciti con speck, lardo, salame, prosciutto e formaggi brie, gorgonzola e toma.

E poi aperitivi e ampia scelta di vini tipici rossi e bianchi.

Per informazioni e prenotazioni: Monviso Ski, 017594907, 3298190815, info@monvisoski.it e FB: @monvisoski.