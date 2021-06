Atletica - "Premi Speciali Fiamme Gialle": a Rovereto riconoscimento per Elisa Rigaudo

Si è svolta la cerimonia di consegna dei “Premi Speciali Fiamme Gialle”, nell’ambito dei cento anni di attività dell’atletica leggera gialloverde e in occasione dei Campionati italiani assoluti di Rovereto.

Nella sala consiliare del Comune di Rovereto, erano presenti il sindaco Francesco Valduga, l’assessore comunale allo sport e alla promozione del territorio Mario Bortot, il presidente del Coni Trento Paola Mora, il presidente onorario della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Gianni Gola, e il comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen.B. Flavio Aniello.

Nel corso della cerimonia, sono stati premiati tre atleti che durante la loro carriera hanno vinto il maggior numero di titoli italiani all’aperto: tra le donne Simona La Mantia, oggi in servizio al Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo ed Elisa Rigaudo, in servizio al Comando Provinciale di Cuneo (7 titoli ciascuna), e per il settore maschile Nicola Vizzoni, attualmente impiegato come tecnico del settore lanci del Gruppo Atletico Fiamme Gialle (14 titoli). A consegnare loro una targa di riconoscimento per aver contribuito alla centenaria storia gialloverde, rispettivamente il sindaco Valduga, il presidente Mora e il generale Aniello.

Premio speciale anche per l’ospite d’eccezione Mariano Scartezzini, ex “fiamma gialla”, trentino di Seregnano che vinse due volte in Coppa Europa a Torino ’79 e Zagabria ’81, fu argento alle Universiadi del 1979 e bronzo a quelle del 1981, e alla prima edizione del Golden Gala, il 5 agosto 1980, stabilì il record italiano della specialità con 8:12.5, all’epoca settima prestazione mondiale alltime.

La sua presenza è stata l’occasione per un ideale “passaggio di testimone” del primato sociale nei 3000 siepi con il giovane finanziere Ahmed Abdelwahed che recentemente al Golden Gala di Firenze è riuscito dopo oltre 40 anni a battere il record, con il tempo di 8:12.04.A conclusione della cerimonia, al primo cittadino di Rovereto e al “patron” dei Campionati italiani 2021 di atletica Carlo Giordani, è stata consegnata la maglia commemorativa, realizzata in collaborazione con l’azienda Mizuno in edizione limitata e numerata, del centenario di atletica gialloverde.