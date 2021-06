Ciclismo: la Provincia cuneese attende il Giro d'Italia Donne 2021

È tutto pronto, in Provincia di Cuneo, per la partenza del Giro d'Italia Donne 2021, la più prestigiosa competizione del panorama ciclistico femminile che il prossimo weekend prenderà avvio proprio qui, nel cuore del Cuneese, con una tre giorni indimenticabile di sport.

Tre gli appuntamenti in programma:

Giovedì 1 luglio, alle ore 18,00, sul palco di via Roma a Cuneo, la presentazione delle 24 squadre iscritte alla corsa, tra cui le 9 dell'UCI Women's World Team. Alle ore 22, sullo stesso palco, spettacolo dell'imitatore Claudio Lauretta, ad ingresso libero nel rispetto della normativa anticontagio. A Cuneo, l'amato showman italiano porterà lo spettacolo "Imitamorfosi", pièce esilarante e mai banale nella quale Lauretta riesce a dare il meglio di sé, trasformandosi ora in politico ora in personaggio pubblico del momento.

Venerdì 2 luglio, alle ore 14, via alla 32a edizione del Giro d'Italia Donne con la cronometro a squadre Fossano-Cuneo. La carovana del Giro sarà installata a Fossano in piazza Castello, all'ombra del castello degli Acaja, mentre la corsa prenderà avvio in piazza Manfredi (380 m). La gara seguirà il corso del fiume Stura, attraversando i Comuni di Sant'Albano, Montanera e Castelletto Stura. L'arrivo della prima squadra in via Roma a Cuneo (540 m) è previsto per le ore 14,30.

Sabato 3 luglio, alle ore 12,10, partenza della seconda tappa in linea individuale dal cuore di Boves, piazza Italia (610 m). Le atlete transiteranno a Peveragno, Chiusa Pesio, Pianfei, Villanova Mondovì. Scenderanno poi a Pogliola (Mondovì), rientrando a Villanova attraverso la tangenziale di Mondovì, con un traguardo volante allestito davanti alla Casa del cioccolato in via Mondovì. Di qui: Roccaforte Mondovì con Gran Premio della Montagna in cima al Mortè, poi di nuovo Chiusa Pesio, Pianfei, Villanova Mondovì, Frabosa Sottana e salita al Colle del Prel di Prato Nevoso (1607 m), arrivo di tappa. L'arrivo delle prime atlete è previsto per le ore 15.

Sarà naturalmente possibile raggiungere le località di partenza e arrivo di tappa con congruo anticipo per assistere alla partenza e all'arrivo della corsa.

"Siamo molto emozionati per la partenza del Giro Donne 2021, che torna in Granda dopo tanti anni di assenza - dichiara il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno, che ha lavorato con PMG Sport/Starlight (Ente organizzatore) per l'organizzazione delle tappe cuneesi della corsa, in collaborazione con i Comuni di partenza e arrivo di tappa e con l'ATL del Cuneese -. Quella alle porte si preannuncia una tre giorni indimenticabile per la nostra Provincia: il ciclismo qui "è di casa", nel senso che è uno sport amatissimo dai cuneesi, ma poter ospitare una competizione internazionale è sempre un grande onore e rappresenta una vetrina unica per il territorio, che ha infatti risposto compatto e accogliendo con grande entusiasmo a questa opportunità. Buon Giro a tutti, dunque, e un grande augurio alle atlete in gara, nella speranza che possano far bene e apprezzare i percorsi della nostra Provincia!".